خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان

خرج ليل الإثنين آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحسب ما أعلنه البنتاغون.

وبخروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان، تنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة على البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي “أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان”.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ “آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 آب/أغسطس” في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع “إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل”.

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

البنتاغون يقرّ بأنّ عدد الذين تمكّن من إجلائهم من كابول أقلّ ممّا كان يأمل

وأقرّ البنتاغون بأنّ عدد الذين تمكّن من إجلائهم من كابول قبل انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين هو أقلّ ممّا كان يأمل، وقال ماكنزي “لم نتمكّن من إجلاء كلّ من كنّا نريد إجلاؤهم”