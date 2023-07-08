رئيس الجزائر تبون يردد عبارات تهاجم فرنسا (فيديو)

أثناء فعاليات الاحتفالية الرسمية لاستقلال الجزائر في الذكرى الـ61، تم تداول مقطع فيديو يظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة وهما يرددان كلمات النشيد الوطني الجزائري والجزء المتعلق بفرنسا بشكل خاص.

ويذكر أن الجزء المشار إليه يقول "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب.. وطويناه كما يطوى الكتاب.. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب.. فاستعدي وخذي منا الجواب".

من إحتفالية عيد الإستقلال والسيادة الوطنية بحظور رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون وقائد.أركان الجيش الوطني الشعبي #السعيد_شنقريحة بالنادي الوطني للحيش ببني مسوس وعزف النشيد الوطني بمقاطعه الكاملة

مقطع يا فرنسا وركز معقائد أركان الجيش #نهاية_الخبيثة

رتوشات أخيرة فقط👌 pic.twitter.com/og13mEcl3I — ⚔️اليقظة⚔️ 🇩🇿 (@AnesG54) July 6, 2023

قبل صدور المرسوم الرئاسي في مايو/أيار 2023، تم تداول قصة تتعلق بالنص المحذوف في النشيد الوطني الجزائري الذي يهاجم فرنسا بشكل محدد، حيث أنه في عام 1962، أثناء توقيع اتفاقيات "إيفيان" بين فرنسا والجزائر، طلب الوفد الفرنسي حذف الجزء الثالث من النشيد الذي يتعلق بفرنسا، لكن لم يتم الموافقة على طلبهم.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، تم حذف المقطع الوعيد لفرنسا من النشيد الوطني، لكن تمت إعادة إدراجه في عام 1995. وفي عام 2007، تم حذف المقطع الثالث نهائيًا من الكتب المدرسية، مما أثار استياءًا في الجزائر. وفي عام 2023، أُعيد إدراج المقطع الثالث إلى النشيد الوطني الجزائري بقرار من الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون.

من الجدير بالذكر أن حادثة وفاة شاب جزائري في نانتير في يونيو 2023 تسببت في احتجاجات وأعمال شغب في فرنسا، وتمت تغطيتها بشكل واسع في الأخبار.

وتأتي إعادة إدراج النص المحذوف الذي يهاجم فرنسا في النشيد الوطني الجزائري كخطوة تاريخية تهدف إلى إبراز الاستقلال والكرامة الوطنية للجزائر، وتأكيداً على تاريخ الجزائر والصراع الذي خاضته للحرية والاستقلال.

