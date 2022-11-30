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رئيس فرنسا يزور الولايات المتحدة 3 أيام

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:39
رئيس فرنسا يزور الولايات المتحدة 3 أيام

حطّت طائرة رئيس فرنسا في قاعدة أندروز الجوّية في ضاحية واشنطن.

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ويزور إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الولايات المتّحدة تستمرّ 3  أيام يلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن، كأول زيارة لماكرون في عهد بايدن.

وسيمكث رئيس فرنسا في واشنطن يومين قبل أن يتوجّه الأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.

وتعتبر وهذه الزيارة الثانية لماكرون  للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن 

ويطمح ماكرون أن تسهم زيارته بدفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأمريكية.

 

كلمات دالة:فرنساالولايات المتحدة الأمريكية

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