شاهد لحظة سرقة مريض لسيارة إسعاف في البحرين (فيديو)

في حادث طريف وغير عادي في البحرين، تم رصد شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف التابعة للمشفى الذي كان يعالج فيه، مما أثار موجة من السخرية والدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم تداول مقطع فيديو للحادثة الغريبة التي وُصفت بـ "الطريفة"، حيث يعكس هذا الحادث مشهداً غريباً يذكر بأحداث أفلام الحركة.

في الفيديو، يمكن رؤية شخص يجلس داخل سيارة الإسعاف أمام المستشفى، وفجأة يقوم بتشغيل صوت وأضواء التنبيه في السيارة ثم يقوم بقيادتها بسرعة ويهرب بها، وكان شخص آخر يقوم بتصوير الحادثة ويبدو أنه يضحك.

شرطة العاصمة بمملكة البحرين تلقي القبض على شخص إثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. pic.twitter.com/p994G7iXcX August 23, 2023

بعد هذا الحادث الغريب، أعلنت الشرطة في العاصمة البحرينية على حسابها في تويتر أنها تمكنت من القبض على الجاني البالغ من العمر 23 عامًا بعد سرقته لسيارة الإسعاف من المستشفى الذي كان يعالج فيه.

تم استخدام جهاز تعقب لتحديد مكان السيارة المسروقة والإبلاغ عنها للشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الجاني إلى النيابة العامة.

تلك الحادثة غير العادية أثارت موجة من الضحك والدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك الناس في تعليقات ومقاطع فيديو تعبيرًا عن دهشتهم من هذا الحادث الطريف.

