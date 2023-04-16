مركز الفلك الدولي يتراجع عن بيانه حول موعد عيد الفطر

تنصلت جميعة "مركز الفلك الدولي" مساء الاحد، من بيان منسوب اليها تعلن فيه ان يوم السبت سيكون اول ايام عيد الفطر نتيجة تعذر رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل، وهو يوم الرؤية الشرعية الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وقالت الجمعية في بيان ان ما تم تناقله عنها كان خبرا اجتزأته وسائل الاعلام عن مقال سابق لها تحدثت فيه عن ظروف وامكانية رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل.

واضاف البيان ان الجمعية هي مجرد "مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية”، وان تحديد بداية الشهر هو امر تحسمه "الجهات المعنية”، في اشارة الى السلطات الدينية في الدول الاسلامية.

وكان المركز توقع في مقاله السابق بخصوص تحديد موعد عيد الفطر 1444 هـ، ان يكون يوم السبت 22 نيسان/إبريل اول ايام العيد في "الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب".

واضاف ان رؤية هلال شوال في يوم الخميس 20 نيسان/إبريل "غير ممكنة" من جميع مناطق قارتي آسيا وأستراليا، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على انها ستكون ممكنة في الأجزاء الغربية من قارتي أفريقيا وأوروبا باستخدام التلسكوب، ولكن بصعوبة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعدغروب شمس ذلك اليوم لمددبين (10 – 35 دقيقة).

•وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك).

•ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة. pic.twitter.com/b25OzXTD0r — المعهد القومي للبحوث الفلكية - مرصد حلوان (@NRIAG) April 16, 2023

واكد بيان مركز الفلك ان الرؤية ستكون "غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب" في العديد من الدول والمدن العربية، ومن بينها أبو ظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة.

وجاء بيان جمعية مركز الفلك التي تتخذ مقرها في العاصمة الاماراتية ابو ظبي بعد ساعات من تفنيد معلومات بيانها السابق من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، والذي يعد اعرق المعاهد البحثية في العالم العربي.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد الذي يتجاوز عمره اكثر من 160 عاما، وصفه معلومات الجمعية الاماراتية بخصوص رؤية هلال شوال هذا العام بانها "عارية من الصحة".

نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مجتزءا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت.



ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية.



وقد احتوى المقال الأصلي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم،… — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 16, 2023

واكد القاضي، أن غالبية الدول العربية والإسلامية ستتمكن من رؤية هلال شوال بعد غروب يوم الخميس المقبل، والذي هو اليوم التاسع والعشرون من رمضان، ما يعني ان عيد الفطر سيكون يوم الجمعة من الناحية الفلكية.

وفي اشارة الى ما يتداول حول تعذر رؤية هلال شوال يوم الخمبس، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، فقد وصف الخبير المصري هذه المعلومات ايضا بانها "عارية من الصحة",

وقال ان الكسوف المرتقب في ذلك اليوم لن يرى في مصر والمنطقة العربية، فضلا عن انه ليس له تأثير على رؤية الهلال.