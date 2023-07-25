مقاتلو حزب الله يفاجئون الجنود الإسرائيليين (فيديو)

تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل في ظل ظهور مقاتلين ملثمين ينتمون لحزب الله اللبناني، حيث وثّق جندي إسرائيلي لحظة استفزازية لمقاتلين يقومون بدورية مراقبة على مقربة من الأسلاك الشائكة في المنطقة المتنازع عليها.

ووفقًا لتقارير قناة 12 العبرية، تم تصوير الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بالتعامل مع الوضع على الفور، حيث تم استدعاء قوة عسكرية لتفادي وقوع أي أحداث تصعيدية.

في مقطع الفيديو المثير للقلق، يظهر المقاتلون الملثمون وهم يرتدون الزي العسكري ويرتدون كاميرات على رؤوسهم، ويحملون أسلحة متطورة

الإعلام العبري ينشر فيديو لمقاتلين من حــ ـزب الله اللبناني وهم يقومون بدوريات على الحدود الفلسطينية اللبنانية pic.twitter.com/1M2dhcaDQF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 25, 2023

وتم توثيق زيارة قادة الجيش الإسرائيلي إلى الحدود المتنازع عليها عبر مقطع فيديو قصير، من قبل عناصر حزب الله.

ويظهر الفيديو قائد جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هليفي وقائد المنطقة الشمالية أوري غوردين بالإضافة إلى آخرين من القادة وهم يقومون بجولة على موقع العباد الحدودي، الذي يقع مقابل بلدة حولا اللبنانية.

وفيما سبق، أفادت تقارير قيادية عسكرية إسرائيلية بأنه لا يُرجح حدوث مواجهة عسكرية قريبة مع حزب الله اللبناني.

وصرح الجنرال أوري غوردين، قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس الشمالية، بأنه لا توجد احتمالية قريبة لتصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد أن التقييم العسكري الحالي يفيد بعدم وجود احتمال لحدوث صراع أو مواجهة مع حزب الله في هذا التوقيت.

يأتي هذا في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وتتزايد المخاوف بشأن التحركات العسكرية للحزب على الحدود اللبنانية.

وتبقى هذه الحوادث الحدودية قضية مركزية للجيش الإسرائيلي، الذي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ومراقبة الأنشطة غير العادية للجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة.