موسكو تتهم واشنطن بانتاج مسببات الامراض الفتاكة في اوكرانيا وتصديرها للعالم

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف الخميس، واشنطن بانتاج مسببات الامراض الفتاكة التي ضرت مليارات البشر انطلاقا من معاملها البيولوجية المتواجدة في اوكرانيا

اميركا انتجت الامراض الفتاكة انطلاقا من اوكرانيا

وقال الجنرال كوناشينكوف أن “الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة”.

واضاف في إحاطة “أثارت الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى”.

وبحسب الوثائق، فإن الجانب الأميركي “خطط للعمل على مسببات الأمراض من الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلاً لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الأفريقية والجمرة الخبيثة”.

موسكو بصدد نشر الاثباتات والوثائق

وأعلن المتحدث، أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأميركية السرية في أوكرانيا، موضحاً “تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية”. وأضاف “في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها”.

روسيا: اميركا انشات فايروس كورونا

كما أعلن كوناشينكوف، أن المختبرات التي أنشأتها ومولتها الولايات المتحدة في أوكرانيا كانت تقوم بتجارب على فيروس كورونا لدى الخفافيش، مضيفاً أن “المختبرات البيولوجية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا”.

الرد الاميركي

وأقرّت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، امس الخميس، بأنّ "أوكرانيا تشغّل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية، مرتبطة بمشاريع دفاعية وصحية"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الأميركية قدّمت إلى كييف مساعدات في مجال السلامة البيولوجية".

وقالت هاينز، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "أوكرانيا تشغّل أكثر قليلاً من 10 مختبرات بيولوجية. وما تعمل عليه تلك المختبرات هو مشاريع تتعلق بالاستجابة الدفاعية والاستجابة الصحية"، وفق تعبيرها.

وأضافت هاينز: "أعتقد أنّ الحكومة الأميركية تساعد، أو على الأقل قدّمت مساعدة في الماضي، فيما يتعلق بالسلامة البيولوجية، وهو ما نفعله مع دول متعددة حول العالم".

الاعتراف بعد نفي سابق



ويأتي الاعتراف الأميركي، على الرغم من نفي سابق لـ"صحة الاتهامات الروسية لها بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا". وزعمت واشنطن أنّ "موسكو نفسها تحضّر لاستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عبر "تويتر" مساء أمس: "علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أميركية، وتطوير أسلحة كيميائية في أوكرانيا. وبموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، لا تقوم الولايات المتحدة بتطوير مثل هذه الأسلحة أو امتلاكها، في أي مكان".

من جهتها، أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أنّ "البنتاغون" يكذب بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

اميركا اتهمت الصين بنشر فايروس كورونا

ومع ظهور فايروس كورونا اتهمت الاستخبارات المركزية الاميركية الصين بتطوير هذا الفايروس الذي قتل 5 ملايين انسان لكن لا تعتقد الولايات المتحدة أنه كان لدى المسؤولين الصينيين معرفة مسبقة عن الفيروس

واعلن الرئيس الاميركي جو بايدن حينها "هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية، لكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها".