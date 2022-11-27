نصف الألمان تحولوا الى حالة التقشف

أظهر استطلاع رأي أن أكثر من نصف السكان في ألمانيا تحولوا إلى سياسة التقشف وتجنب شراء سلع "ممتعة وفاخرة.

وأشارت الدارسة التي أجرتها شركة NielsenIQ ، إلى أن نصف الالمان باتو أكثر جدية في ادخار الأموال في ظل ارتفاع الأسعار.

وأقر 52% من المشاركين بأنهم يشترون الآن فقط المنتجات الضرورية، وأشار 30% من المشاركين إلى أنهم بدأوا بشكل عام في شراء سلع أقل.

كما أن حوالي 44% من المشاركين الالمان في الدارسة يتجنبون شراء سلع "ممتعة وفاخرة"، بالإضافة إلى ذلك، يحاول 31% من الألمان تقليل زياراتهم إلى المطاعم.