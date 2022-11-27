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نصف الألمان تحولوا الى حالة التقشف

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:54
ألمانيا 
ألمانيا

أظهر استطلاع رأي أن أكثر من نصف السكان في ألمانيا تحولوا إلى سياسة التقشف وتجنب شراء سلع "ممتعة وفاخرة.

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وأشارت الدارسة  التي أجرتها شركة NielsenIQ ، إلى أن نصف الالمان باتو أكثر جدية في ادخار الأموال في ظل ارتفاع الأسعار.

وأقر 52% من المشاركين بأنهم يشترون الآن فقط المنتجات الضرورية، وأشار 30% من المشاركين إلى أنهم بدأوا بشكل عام في شراء سلع أقل.

كما أن حوالي 44% من المشاركين الالمان في الدارسة يتجنبون شراء سلع "ممتعة وفاخرة"، بالإضافة إلى ذلك، يحاول 31% من الألمان تقليل زياراتهم إلى المطاعم.

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