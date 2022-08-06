وساطة مصرية لتهدئة التوتر في غزة

تُحاول مصر التوسّط لتهدئة التوتّر بغزّة بعد ضربات جوّية شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الجمعة.

وأوقع العدوان الإسرائيلي عددًا من الضحايا بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي التي ردّت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وأشار مصدر أمني مصري إلى جهود ووساطة ة مستمرّة تبذلها القاهر منذ الجمعة آملا في الوصول إلى توافق، من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت قد أشار في وقتٍ سابق إلى الوساطة المصريّة عندما كان يتحدّث إلى صحافيّين عن التطوّرات الجارية، لكنّه لم يخض في التفاصيل.

من جهته، قال مصدر مصريّ إنّ وفدًا من "الجهاد الإسلامي" قد يتوجّه إلى القاهرة السبت.

بدوره، تحدّث زعيم حركة حماس إسماعيل هنيّة، المقيم في الدوحة، مع قيادة الاستخبارات المصريّة بشأن التطوّرات الحاليّة، بحسب بيان للحركة.

تُعدّ مصر وسيطًا بين إسرائيل والجماعات المسلّحة في غزّة، وقادت وساطة في أيّار/مايو أفضت إلى وقف لإطلاق النار أنهى قتالًا كان الأعنف منذ سنوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” المسيطرة على غزّة.