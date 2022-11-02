فلسطين بعيون الكاتب محمود سمير النشاشقي.."أتسألني من أنا؟" كتبت هذه القصيدة في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني عام 2016 اثناء مشاركة الكاتب محمود سمير النشاشقي في مؤتمر بمناسبة يوم الأرض بحضور رئيس الوزراء والوزراء ورجال الحركات الفلسطينية ووفد من جمعية الأخوة المصرية العربية الإفريقية العالمية والذي أقيم في متحف محمود درويش بمدينة رام الله الفلسطينية.

فلسطين بعيون الكاتب محمود سمير النشاشقي.."أتسألني من أنا؟"

الوطن والجذور والزيتون

أتسألني من أنا؟

أنا وجودي من قبل الأزمان

أنا جذوري من بني كنعان

فكيف تسأل عن اسمي الآن

تتغلغل جذوري كجذور الزيتون

تتمسك بتراب شرب دماء الشهداء

أنا أرض الأنبياء

وعلي أرضي ولد المسيح

وأعرج مني بمحمد إلى السماء

أتعرف الآن من أنا؟

أنا الحزينة الوحيدة

أنا تاج العروبة الأسيرة

أنا فلسطين المكبلة الأميرة

أنا أم الشهداء ورمز الفداء

أنا التي أدافع

عن العروبة وحدي

أنا التي أدفع

ثمن تمسك بجذوري

أنا فلسطين الجرح النازف دوماً

والباكى على حل أمتي

أنادي دوماً على إخوتي

ينجدوني من شدتي ووحدتي

أقول أغيثوني فأبنائي

يموتون على الأرض والمحراب

فيرتد النداء بلا جواب

حاملاً التنديد والشجب

آآآه يا أمتي

لكنني لن أرد باب السماء

فأنا مدينة الأنبياء

وسأقدم كل الأبناء

من أجل كل ذرة فداء

فلن يرهبنا عدونا

فعدوانهم يزيد من عزمنا

وعلي العهد سنمنضي نناضل

وتكون القدس عاصمة الأوطان

فمهما أبو سنظل هنا

فعلي هذه الأرض ما يستحق الحياة

فلسطين بعيون الكاتب محمود سمير النشاشقي.."أتسألني من أنا؟"

عن الكاتب

محمود سمير النشاشقي كاتب مصري شاب، حاصل على شهادة ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر، فرع المنصورة، في جمهورية مصر العربية. عمل في الصحافة الإقليمية، وقطاع السياحة والاتصالات، ومعد برامج (برنامج سهرة المشاهير) تلفزيوني (برنامج لمة عربية - قصص الأنبياء - أسماء الله الحسني )على راديو 6 تونس. له عدة كتابات ولكنه توجه للكتابة والتأليف مؤخراً، ثم أصدر أول مجموعة كتب له في عام 2022. شارك في معرض الكتاب بغداد الدولي للكتاب 2022، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض الرباط الدولي للكتاب. تتوفر الكتب بنسخة ورقية وإلكترونية، ويمكنكم التواصل مع الكاتب محمود سمير النشاشقي عبر منصات التواصل الاجتماعي:

تويتر : mody_eltayer@

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