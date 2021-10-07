أسعار الذهب اليوم في الإمارات تنتعش نسبيًا

انتعشت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس (السابع من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 10:15 AM بتوقيت دولة الإمارات. حيث بلغ سعر الاونصة درهم 1,763.62.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 213.250 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 200.250 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 191 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163.75 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.25 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.92 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 1,763.62 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 56.70 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 207,849 درهم إماراتي