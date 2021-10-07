أسعار الذهب اليوم في الإمارات تنتعش نسبيًا

انتعشت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس (السابع من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 10:15 AM بتوقيت دولة الإمارات. حيث بلغ سعر الاونصة درهم 1,763.62.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم