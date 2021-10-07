  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب اليوم في الإمارات تنتعش نسبيًا

أسعار الذهب اليوم في الإمارات تنتعش نسبيًا

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:20
أسعار الذهب اليوم في الإمارات تنتعش نسبيًا
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 213.250 درهم إماراتي

انتعشت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس (السابع من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 10:15 AM بتوقيت دولة الإمارات. حيث بلغ سعر الاونصة درهم 1,763.62.

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم ترتفع والبيتكوين تتخطى 54$ ألف!أسعار العملات الرقمية اليوم ترتفع والبيتكوين تتخطى 54$ ألف!

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 213.250 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 200.250 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 191 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163.75 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  121.25 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.92 درهم إماراتي 

    اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم ترتفع والبيتكوين تتخطى 54$ ألف!أسعار الذهب اليوم في الإمارات تهبط بشكل طفيف

  • اسعار أوقية الذهب 1,763.62 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب     56.70 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب  207,849 درهم إماراتي    

كلمات دالة:أسعار الذهبأسعار الذهب اليوم في الإمارات

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...