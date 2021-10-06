أسعار الذهب اليوم في الإمارات تهبط بشكل طفيف

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء (السادس من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 10:15 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.25 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 199.25 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 190.25 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.25 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.92 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,464 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,455 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 207,849 درهم إماراتي