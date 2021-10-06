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أسعار الذهب اليوم في الإمارات تهبط بشكل طفيف

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:12
أسعار الذهب اليوم في الإمارات تهبط بشكل طفيف
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.25 درهم إماراتي

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء (السادس من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 10:15 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.25 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 199.25 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو  190.25 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 163 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  121.25 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.92 درهم إماراتي 

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  • اسعار أوقية الذهب 6,464 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب 1,455  درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب  207,849 درهم إماراتي     
     

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