مصدر الإماراتية توقع اتفاقية لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية في العراق

وقعت شركة مصدر الحكومية الإماراتية للطاقة المتجدّدة عدة اتفاقيات لبناء خمس محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغا واط في العراق.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر وسهى النجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لجمهورية العراق ومها حمودي عبد الجبار مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع توجه الحكومة العراقية نحو الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية احتياجات ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول من الكهرباء.

وصرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العقود مع مصدر التي تستمر حتى عام 2025 تستهدف إنتاج ما بين 10 و 12 جيجاوات تمثل نحو 25 بالمئة من احتياجات العراق من الكهرباء التي تتجاوز 40 جيجاوات.