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هيئة السلوك المالي البريطانية تصدر تحذير للمتداولين من التعامل مع منصة Binance

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 05:56
هيئة السلوك المالي البريطانية تحذر من التعامل مع منصة Binance لتداول العملات المشفرة
معظم الشركات التي تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح بها من قبل هيئة السلوك المالي
أبرز العناوين
أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذيراً للمتداولين في البلاد من التعامل مع شركة Binance Markets Ltd، حيث حظرت الهيئة بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد بدون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي.

أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذيراً للمتداولين في البلاد من التعامل مع شركة Binance Markets Ltd، حيث حظرت الهيئة بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد بدون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي.

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وأنه لا يوجد كيان آخر في Binance Group يحمل أي شكل من أشكال التفويض أو التسجيل أو الترخيص في المملكة المتحدة لممارسة نشاط منظم في المملكة المتحدة.

وتقدم مجموعة Binance لعملائها في المملكة المتحدة مجموعة من المنتجات والخدمات عبر موقع الويب Binance.com للاستثمار في الأصول المشفرة بشكل عام.

وحذرت هيئة السلوك المالي البريطانية المستثمرين من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بعوائد عالية على الاستثمارات في الأصول المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالأصول المشفرة.

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وقالت أن معظم الشركات التي تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح بها من قبل هيئة السلوك المالي، وهذا يعني إذا استثمر المستثمر في بعض مجموعات العملات المشفرة، فلن يتمكن من الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالية أو مخطط تعويض الخدمات المالية إذا ساءت الأمور.

وقالت في تحذير أخير :"كن حذرًا دائمًا إذا تم الاتصال بك على الفور، أو تم الضغط عليك للاستثمار بسرعة أو وعودًا بالعائدات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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