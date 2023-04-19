أردني يلقي مركبته من أعلى الجبل في بث مباشر على "فيسبوك".. والسبب "مخالفة"

عبّر مواطن أردني اسمه "شادي المدادحة" عن غضبه الشديد بعد تلقيه 3 مخالفات سير في نفس اللحظة داخل مدينة الكرك التي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية.

المواطن الأردني شادي المدادحة يعبر عن غضبه بطريقة صادمة

وفي التفاصيل قرر المواطن الأردني شادي المدادحة الذي يعيش في مدينة الكرك أن يعبر عن غضبه واستيائه بسبب تعرضه للظلم وحصوله على 3 مخالفات سير في نفس اللحظة.

وتحدث شادي في الفيديو عن تفاصيل ما حدث معه، حيث قال إن يومه كان مشؤومًا وأوضح انه استيقظ في الصباح الباكر وذهب الى السوق بهدف شراء كيلو ليمون، إلا ان رقيب السير أوقفه وحرر فيه 3 مخالفات.

وكان من المفترض أن تكون المخالفة مكوّنة من بند واحد لكن وبسبب خوضه نقاش قوي مع رقيب السير، أصبحت المخالفة من 3 بنود وهو ما أثار غضب شادي.

وخلال سرده للأحداث توجه المواطن الأردني الى أحد المرتفعات وقام بإلقاء الباص الذي يركبه والذي حررت فيه المخالفات من اعلى الجبل.

الأمن العام الأردني يوضّح تفاصيل الحادثة

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الحادثة في الشارع الأردني وعبر السوشال ميديا، خرج الأمن العام الأردني في توضيح رسمي لتفاصيل مع حدث بين المواطن الأردني ورقيب السير.

وقال مدير الامن العام إن شادي أوقف مركبته بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها رغم طلب رقيب السير منه تحريكها أكثر من قبل تحرير المخالفة، وبرر شادي رفضه بحجة الشراء بشكل سريع.

وعندما طلب الشرطي منه رخصة المركبة تبيّن بأنها منتهية منذ أكثر من 8 أشهر بالاضافة الى رخصة قيادة السائق التي كانت منتهية منذ عام ونصف.