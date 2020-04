أزمة "كورونا" تعيد الأميرة هيا بنت الحسين الى مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا ما قالته

قمت بتأسيس تكية أم علي في عام 2003 لتقديم الدعم الغذائي المستدام والمساعدات الغذائية الإنسانية إلى المحتاجين في الأردن، وذلك تخليداً لذكرى والدتي المغفور لها بإذن الله جلالة الملكة علياء – رحمها الله، والتي لا يزال عملها الإنساني أحد أعظم مصادر الإلهام بالنسبة لي. لا تزال تكية أم علي منارة أمل مشرقة في المنطقة، وكلي فخر واعتزاز باستجابة كوادرها للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تستمر تكية أم علي في تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في كافة محافظات المملكة، والبالغة 30,000 أسرة، كما تعمل تكية أم علي ضمن الفريق الوطني للحماية الاجتماعية، مساهمةً بذلك في تكامل الجهود الوطنية. خالص محبتي وصادق تمنياتي لبلدي الأردن الغالي وشعبه الطيب، الآن ودوماً. ودعواتي المتواصلة بدوام الصحة والعافية على الجميع. ... I founded Tkiyet Um Ali in 2003 to provide sustainable food support and humanitarian food aid to Jordan's underprivileged. It was created in memory of my late mother, Her Majesty Queen Alia, whose humanitarian work remains one of my greatest inspirations. Tkiyet Um Ali remains a shining beacon of hope in the region and I’m so proud of how the team has responded to the social and economic repercussions of the COVID-19 pandemic. Tkiyet Um Ali continues to provide food aid to the neediest 30,000 families across the Kingdom of Jordan, and has worked alongside the National Social Protection Team in contributing to an integrated national response. My love and heartfelt good wishes are with my beloved Jordan and its people now, as ever. My continued prayers are for the good health and well-being of all.

