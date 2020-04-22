أزمة "كورونا" تعيد الأميرة هيا بنت الحسين الى مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا ما قالته

بالتزامن مع نشر أخبار المعركة القضائية المُشتعلة بين الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني، أمام زوجها السابق حاكم دبي الشي محمد بن راشد آل مكتوم، باتت إطلالات ومشاركات الأميرة الأردنية قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد طول غياب عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عادت الأميرة الأردنية الى "إنستغرام" ببوست جديد تتحدث فيه عن أزمة "كورونا" ودور "تكية أم علي" الخيرية في دعم المتضررين من هذه الأزمة.
قمت بتأسيس تكية أم علي في عام 2003 لتقديم الدعم الغذائي المستدام والمساعدات الغذائية الإنسانية إلى المحتاجين في الأردن، وذلك تخليداً لذكرى والدتي المغفور لها بإذن الله جلالة الملكة علياء – رحمها الله، والتي لا يزال عملها الإنساني أحد أعظم مصادر الإلهام بالنسبة لي. لا تزال تكية أم علي منارة أمل مشرقة في المنطقة، وكلي فخر واعتزاز باستجابة كوادرها للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تستمر تكية أم علي في تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في كافة محافظات المملكة، والبالغة 30,000 أسرة، كما تعمل تكية أم علي ضمن الفريق الوطني للحماية الاجتماعية، مساهمةً بذلك في تكامل الجهود الوطنية. خالص محبتي وصادق تمنياتي لبلدي الأردن الغالي وشعبه الطيب، الآن ودوماً. ودعواتي المتواصلة بدوام الصحة والعافية على الجميع. ... I founded Tkiyet Um Ali in 2003 to provide sustainable food support and humanitarian food aid to Jordan's underprivileged. It was created in memory of my late mother, Her Majesty Queen Alia, whose humanitarian work remains one of my greatest inspirations. Tkiyet Um Ali remains a shining beacon of hope in the region and I’m so proud of how the team has responded to the social and economic repercussions of the COVID-19 pandemic. Tkiyet Um Ali continues to provide food aid to the neediest 30,000 families across the Kingdom of Jordan, and has worked alongside the National Social Protection Team in contributing to an integrated national response. My love and heartfelt good wishes are with my beloved Jordan and its people now, as ever. My continued prayers are for the good health and well-being of all.
وكتبت الأميرة هيا باللغتين العربية والإنجليزية: "قمت بتأسيس تكية أم علي في عام 2003 لتقديم الدعم الغذائي المستدام والمساعدات الغذائية الإنسانية إلى المحتاجين في الأردن، وذلك تخليدًا لذكرى والدتي المغفور لها بإذن الله الملكة علياء – رحمها الله، والتي لا يزال عملها الإنساني أحد أعظم مصادر الإلهام بالنسبة لي".
وتابعت: "لا تزال تكية أم علي منارة أمل مشرقة في المنطقة، وكلي فخر واعتزاز باستجابة كوادرها للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تستمر تكية أم علي في تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في كافة محافظات الأردن، والبالغة 30,000 أسرة، كما تعمل تكية أم علي ضمن الفريق الوطني للحماية الاجتماعية، مساهمةً بذلك في تكامل الجهود الوطنية".
واختتمت حديثها بالقول: "خالص محبتي وصادق تمنياتي لبلدي الأردن الغالي وشعبه الطيب، الآن ودومًا. ودعواتي المتواصلة بدوام الصحة والعافية على الجميع".
يذكر أن الأميرة هيا انضمت الى الجهود الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في العالم باعتبارها سفيرة الأمم المتحدة للسلام لمكافحة الجوع والفقر.
As a UN Messenger of Peace combating Hunger and Poverty, I am joining other @UnitedNations Messengers of Peace in supporting the appeal for a global ceasefire made by Secretary-General @antonioguterres. It is time to focus, together, on the true fight of our lives - #COVID19. We are facing a global crisis unlike any we have seen before. Meanwhile, armed conflict rages on around the world and the most vulnerable pay the highest price. We call on all of humanity to take inspiration from the acts of solidarity, cooperation and kindness shown by governments, communities and individuals everywhere. History will remember an act of collective courage بصفتي سفيرة الأمم المتحدة للسلام لمكافحة الجوع والفقر، أنضم إلى سفراء الأمم المتحدة للسلام الآخرين دعماً للنداء الذي أطلقه الأمين العام أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في العالم. لقد آن الأوان للتركيز معاً على المعركة الحقيقية في حياتنا – لمواجهة فيروس كورونا المستجد #كوفيد_19 نحن نواجه أزمة عالمية غير مسبوقة. وفي الوقت ذاته، تحتدم النزاعات المسلحة حول العالم والفئات المستضعفة هي التي تدفع الثمن باهظاً. نناشد الإنسانية جمعاء أن تستلهم من أعمال التضامن والتعاون والإحسان بين الحكومات والمجتمعات والأفراد في كل مكان. سيتذكر التاريخ عملاً جماعياً شجاعاً.
لمزيد من اختيار المحرر:
في خضم معركتها أمام حاكم دبي.. الأميرة هيا تُفجع بوفاة جدتها