أزمة "كورونا" تعيد الأميرة هيا بنت الحسين الى مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا ما قالته

بالتزامن مع نشر أخبار المعركة القضائية المُشتعلة بين الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني، أمام زوجها السابق حاكم دبي الشي محمد بن راشد آل مكتوم، باتت إطلالات ومشاركات الأميرة الأردنية قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد طول غياب عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عادت الأميرة الأردنية الى "إنستغرام" ببوست جديد تتحدث فيه عن أزمة "كورونا" ودور "تكية أم علي" الخيرية في دعم المتضررين من هذه الأزمة.

وكتبت الأميرة هيا باللغتين العربية والإنجليزية: "قمت بتأسيس تكية أم علي في عام 2003 لتقديم الدعم الغذائي المستدام والمساعدات الغذائية الإنسانية إلى المحتاجين في الأردن، وذلك تخليدًا لذكرى والدتي المغفور لها بإذن الله الملكة علياء – رحمها الله، والتي لا يزال عملها الإنساني أحد أعظم مصادر الإلهام بالنسبة لي".

وتابعت: "لا تزال تكية أم علي منارة أمل مشرقة في المنطقة، وكلي فخر واعتزاز باستجابة كوادرها للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تستمر تكية أم علي في تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في كافة محافظات الأردن، والبالغة 30,000 أسرة، كما تعمل تكية أم علي ضمن الفريق الوطني للحماية الاجتماعية، مساهمةً بذلك في تكامل الجهود الوطنية".

واختتمت حديثها بالقول: "خالص محبتي وصادق تمنياتي لبلدي الأردن الغالي وشعبه الطيب، الآن ودومًا. ودعواتي المتواصلة بدوام الصحة والعافية على الجميع".

يذكر أن الأميرة هيا انضمت الى الجهود الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في العالم باعتبارها سفيرة الأمم المتحدة للسلام لمكافحة الجوع والفقر.

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