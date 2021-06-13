أم نور تقلي الكفتة في غرفة النوم.. ثم تخلع الحجاب في صالون التجميل

حققت سيدة مصرية تدعى "أم نور" شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة قصيرة بفيديوهات "عفوية" نشرتها من داخل غرفة نومها.

واستطاعت أم نور أن تلفت الأنظار لها بطريقة غريبة بفيديوهات نشرتها عبر حسابها على موقع "يوتيوب" وتطبيق "تيك توك" نقلت من خلالها صورة غريبة أسلوب حياتها.

وتسبب فيديو "بقلي كفتة في أوضة النوم" لأم نور الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتبعه المزيد من مقاطع الفيديو وهي "تقلي السمك بغرفة النوم" وغيرها من الأكلات التي تقوم بطهيها على موقد متنقل تضعه بالغرفة.

وتعرضت أم نور للعديد من الانتقادات بسبب تصوير معظم فيديوهاتها في غرفة النوم، لتؤكد لهم لاحقًا بأن منزلها يقع في منطقة العشوائيات وبأنه يتكون من غرفتي نوم وهو ما يدفعها للطهي داخل غرفة النوم.

كما أشارت أم نور الى أن منزلها لا يحوي دورة مياه، وهو ما يدفعها وأفراد أسرتها الى قضاء حاجتهم في حمام مشترك خارج المنزل.

ولم تتوقف فيديوهات عند الطبخ وحسب، بل تنوعت فيديوهاتها بين الرقص تارة، والتنظيف تارة أخرى، فضلًا عن تسامرها مع زوجها في بعض الأحيان.

ويبدو أن الشهرة التي كسبتها أم نور خلال أيام قليلة دفعها لخلع الحجاب، حيث ظهرت في أحد صالونات التجميل وهي تقوم بجلسة عناية بالشعر والأظافر قبل أن تقرر خلع حجابها الأسود والتباهي بشعرها الذي غيرت لونه مؤخرًا.

كما دفعت الشهرة المفاجئة التي اكتسبتها "ام نور" خلال أيام قليلة أن تتوجه الإعلامية ريهام سعيد الى منزلها والتعرف عليها عن قرب.