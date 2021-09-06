أنوثتي سر جمالي.. مشاجرة نسائية تشعل السوشيال ميديا في لبنان

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمشاجرة نسائية عنيفة في أحد شوارع منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهر مقطع الفيديو مشهدًا غير مألوف لسيدتين تتعاركان بطريقة قاسية ومؤلمة حيث لم يقتصر الأمر على الصراخ بل وصل إلى حد الضرب بالأيدي وشدّ الشعر.

كما شوهد في الفيديو مجموعة من الشباب المتواجدين في مكان المشاجرة التفريق بين النسوة اللاتي أكملن شجارهن وصراخهن غير مهتمين بمن حولهن أو بأنهن في مكان عام.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة معرفة سبب الشجار، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا تصرفهن واعتبروه لا يلقيق بالمرأة.

وفتح الفيديو الباب على مصراعيه للساخرين الذين كتبوا: "هؤلاء أمهات المستقبل" و"بظل التعب النفسي والانهيار بيجيك فيديو Cat fight بيجددلك نشاطك وبيذكرك إنك ببلد ما فيه زهق بالمرة".

في حين اعتبر البعض أن سبب الشجار هو نتيجة حتمية للضغط النفسي الذي يعيشه الشارع اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف به وتفاقم المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائية للرواتب واستمرار تفشّي فيروس كورونا وانهيار الليرة.

كما رأى قسم من المغردين بأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، واللبنانيون وصلوا إلى حد الاختناق من سلسلة الأزمات التي تعصف بهم وببلدهم، إلى حد لم يعد يحتمل، إذ أصبح كل شخص سواء كان رجلاً أو امرأة قنبلة من غضب قابلة للانفجار عند أبسط موقف لا يرضى عنه.