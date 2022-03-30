لدعم ذوي الهمم .. "أهلًا سمسم" يضم شخصية على كرسي متحرك

عادةً ما تؤثر برامج وأغاني الأطفال بأفكارهم وتصرفاتهم حتى باتت تشكل جزءا من تربيتهم في أغلب الأوقات وهو ما دفع العديد من القنوات والشركات إلى إنتاج برامج ذات أهداف إيجابية تساهم في توعية الجيل الجديد على قيم عالية ومنها برنامج أهلًا سمسم .

هذه المرة ضم المسلسل التعليمي للأطفال "أهلاً سمسم" شخصية على كرسي متحرك بهدف محاربة النظرة العامة نحو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحمل الشخصية الجديدة اسم "أميرة" وهي شخصية ذكية وشغوفة تحب المعرفة وتعشق العلوم وكرة السلة.

وتستخدم أميرة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات كرسيًا متحركًا بلون أرجواني لامع أو عكاكيز الساعد في الحركة والتجول بسبب إصابة تعرضت لها في الحبل الشوكي.

كُتبت نصوص أميرة بطريقة كُتبت تجعلها الشخصية الكوميدية المفضلة للجميع، بحسها الفكاهي الواضح بحيث تبدو قائدة تشجع الآخرين بشخصيتها المتألقة البراقة.

وعرفت أميرة بنفسها قائلة: "اسمي أميرة وعمري 8 سنين وعندي كتير نشاطات وهوايات، استخدم هذا الكرسي أو العكازين للتجول، أنا جديدة بالحي بس بحب أتعرف دائما على أصدقاء جدد".

وتابعت: "أحب أقرأ كتب وأحكي القصص لعيلتي وأصدقائي وهذا الشي بيخليني أحلم أحلام كبيرة وأحاول أني أحقق إللي بدي ياه حتى لو كان صعب بالبداية. وأنا كمان كتير كتير باحب كرة السلة وبحب ألعبها مع أصحابي بسمة وجاد وقرقور".

من جهته قال المنتج المنفذ لبرنامج "أهلًا سمسم" خالد حداد بأنه أراد أن يسلط الضوء على جوانب شخصية أميرة وارتباطها بالواقع والنموذج الذي تقدمه لمتحدي الإعاقة.

وقال خالد: "أميرة نموذج جيد جدًا لأنها تقدم الطفل الذي يتحدى الإعاقة ويمارس الرياضة ويتحدى الصعاب ليندمج بالمجتمع وهو ما سيساعد جميع الأطفال على ممارسة الرياضة".

وتابع: "تم تصميم هذه الشخصية على سنتين. فريق كامل من الأخصائيين التربويين وأخصائية الاندماج قاموا بتصميم هذه الشخصية لتكون موجودة بالبرنامج معنا وتظهر مدى تحدي الإعاقة لأي طفل وكيف ممكن أن يتم دمجهم مع بقية الأطفال".

سيتم عرض شخصية أميرة الجديدة في الموسم الخامس من أهلا سمسم، وهو نسخة عربية محلية من برنامج شارع سمسم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهلًا سمسم

ورشة سمسم هي منظمة تعليمية غير هادفة للربح تقدم برنامج شارع سمسم التلفزيوني الذي يهدف إلى تعليم الأطفال منذ عام 1969.