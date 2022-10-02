الأمير حمزة في أحدث ظهور: وتيشيرت بتوقع أردني يحظى بتفاعل

نشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة المالكة في الأردن صورة جديدة لـ الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، في أحدث ظهورٍ علني له منذ أحداث أبريل 2021 واتهامه بمحاولة الانقلاب على شقيقه في واقعة عرفت بـ "قضية "الفتنة".

وظهر الأمير حمزة بن الحسين في الصورة التي نشرت يوم الجمعة، 30 سبتمبر 2022 رفقة مع اثنتين من بناته، الأميرة زين والأميرة الأميرة بديعة.

الأمير حمزة برفقة ابنتيه بديعة وزين

ولاحظ متداولو صورة الأمير حمزة الجديدة بأنه يرتدي "تي شيرت" من علامة "جوبدو – Jobedu” وهي ماركة تجارية أردنية تنتج وتبيع ملابس تدمج بين الثقافة الأردنية التقليدية مع الثقافة الشعبية العالمية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الأمير حمزة بن الحسين وأشادوا باختياره علامة تجارية أردنية لارتدائه في يوم عائلي برفقة ابنتيه بديعة وزين.

الظهور الأخير لـ الأمير حمزة بن الحسين

ظهر الأمير حمزة بن الحسين برفقة الملك عبدالله الثاني وعمه الحسن بن طلال وعدد من أمراء العائلة الهاشمية بتاريخ في 11 أبريل 2021 عند زيارة المقبرة الملكية للمشاركة في الاحتفالات المقامة بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وحرص الأمير حينها على أن يكون ظهوره الأول بعد أزمة الفتنة مميزًا، إذ ارتدى ربطة عنق كان قد ارتداها والده الملك الراحل الحسين بن طلال في أكثر من مناسبة.

وحظيت حركة الأمير بارتداء ربطة عنق والده على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبرها رسالة "طمأنينة" منه إلى الشعب الأردني.

وفي فبراير 2022، ظهر الأمير في حديقة منزله في العاصمة الأردنية عمان وأمامه منقل مشتعل وكأنه يُعد الشاي الساخن على الحطب، فيما لفت مسدس وضع على خاصرته أنظار متداولو الصورة.

الأمير حمزة يتخلى عن لقب أمير

أصدر الأمير حمزة بيانًا رسميًا بتاريخ 3 أبريل 2022 أعلن فيه التخلي عن لقب "أمير".

وجاء في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أن قرار التخلي عن لقب "أمير" جاء انطلاقًا من عدم تماشي قناعاته وثوابته مع التوجهات والأساليب الحديثة للمؤسسة الرسمية.

تقييد اتصالات الأمير حمزة

أصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا في مايو 2022 أعلن فيه الملك عبد الله تقييد اتصالات شقيقه الأمير حمزة وإقامته وتحركاته بناء على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة.

وتاليًا نص بيان الديوان الملكي الهاشمي.

الأميرة هيا بنت حمزة في غابات سويسرا

نشرت صفحة تحمل اسم الأميرة هيا بنت الحسين على موقع التدوين "تويتر" صور جديدة للأميرة رفقة أصدقائها في المدرسة الأمريكية في سويسرا (TASIS) حيث تتلقى تعليمها الأكاديمي هناك.

الأميرة هيا ترتدي جاكيت باللون الأحمر

وحظيت صور الأميرة هيا على تفاعلٍ واسع من قبل متابعي أخبار العائلة الملكية الهاشمية خاصة وأنها ظهرت أكبر سنًا عن آخر ظهور لها قبل سنوات.

وذكر حساب الذي يحمل اسم الأمير هيا كانت في نزهة برفقة زملائها في المدرسة إلى “Albergo San Gottardo” في سويسرا.

الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين

الأميرة هيا هي ابنة حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردن عبدالله الثاني، وولي عهد الأردن السابق من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم التي كانت قد انفصل عنها عام 2009.