إعدام 4 أشخاص ربطوا رجل واغتصبوا زوجته أمام عينيه في إيران

نفذت السلطات الإيرانية الحكم الإعدام شنقًا بحق أربعة رجال اغتصبوا سيدة أمام زوجها.

وأفاد التلفزيون الإيراني الدولي أن الهجوم الدنيء وقع أثناء تسلق الضحية في مقاطعة خراسان رضوي في شمال شرق إيران حيث قام الجناة بربط يدي الرجل وقدميه معًا قبل مهاجمة زوجته أمامه.

وبحسب منظمة "العدالة من أجل إيران"، فقد اعتقلت الشرطة أربعة مغتصبين في وقت لاحق بعد تحقيق مكثف.

وتم التعرف على عصابة الرجال من قبل قوة شرطة مدينة فاريمان ووجهت لهم تهمة خطف واغتصاب امرأة والتهديد بالعنف تجاه رجل، وبعدها أحالت المحكمة الجنائية في مقاطعة خراسان رضوي القضية إلى المحكمة العليا حيث حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام شنقًا.

ونُفذ الإعدام في سجن مشهد المركزي صباح الاثنين، 15 مارس 2021.

ونشر مكتب المدعي العام أسماء المجرمين: روح الله جويدي راد ومحمد سيادي بغانسغاني ومحمد حسيني ومحمد وطندوست.

في حين حُكم على الرجال في هذه القضية في إيران، إلا إن ضحايا الاغتصاب يواجهون في كثير من الأحيان اتهامات مضادة بالزنا أو الفحش أو السلوك غير الأخلاقي بمجرد إبلاغ الشرطة باعتداء جنسي.

وفي النظام القانوني للبلاد، يُعاقب على ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج بالجلد، لذا يمكن مقاضاة الضحية إذا لم تصدقها السلطات.

وتقدمت بعض النساء في إيران للكشف عن تجاربهن مع الاعتداء الجنسي والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من حظر تويتر وفيسبوك هناك.



وتعليقًا على عدد الاعتداءات على النساء في إيران، قالت المحللة القانونية في تلفزيون إيران الدولي، نرجس تافاسوليان: "من الصعب القول ما إذا كانت هذه الأنواع من الجرائم قد ازدادت في إيران، ولكن بسبب الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الجرائم تعتبر أن تكون أكثر انكشافًا".

يذكر أن إيران هي واحدة من عدد قليل من الدول في العالم التي تعدم أشخاصًا مدانين بالاغتصاب، والنظام الإيراني يعدم عددًا من الأشخاص أكثر من أي دولة أخرى.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان هناك أكثر من 251 عملية إعدام في عام 2019.

تخلت عن حجابها وأسدلت شعرها.. عروس داعش تثير الجدل بإطلالة جديدة وعصرية

فتاة سعودية تكشف تعرضها للتحرش ثم تختفي.. والجمهور يسأل: أين آندرو؟

اليوتيوبر السعودي زياد المسفر يدخل القفص الذهبي.. من هي العروس؟