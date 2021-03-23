إعدام 40 ألف بطة بعد انتشار إنفلونزا في مزرعة بالتشيك

أشرفت السلطات التشيكية يوم الاثنين على إعدام 40 ألف بطة في مزرعة تم اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور فيها.

ومنذ بداية العام، تفشى المرض في مزارع الدواجن في مناطق مختلفة من الجمهورية الواقعة وسط القارة الأوروبية.

وحددت السلطات البيطرية هناك أيضًا أنفلونزا الطيور في الطيور البرية في البلاد، كما أدخلت إجراءات السلامة لمنتجي الدواجن وحذرتهم من إبقاء الحيوانات التي تربى في مزارعهم بعيدًا عن الطيور البرية.

ويمكن أن تنتشر أنفلونزا الطيور بين مجموعات الطيور البرية، إلى المزارع، ثم من مزرعة إلى أخرى مما قد يهدد في النهاية قطاع الدواجن التجارية.

وقال متحدث باسم جمعية الحماية التشيكية السلوفاكية للسكان بتجنب جمع الطيور النافقة من المناطق التي تفشى فيها إنفلونزا الطيور.

يذكر أن حكومة الأقلية في جمهورية التشيك قررت الاثنين، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى 27 أبريل المقبل، في إطار جهود التصدي لجائحة "كورونا".

وقال وزير الداخلية "جان هامسيك" إن هذا الإجراء ضروري من أجل "إنهاء القتال"، ويجب أن يوافق البرلمان على هذا الإجراء وقد يطلب فترة زمنية أقصر.

وتقيد حالة الطوارئ حرية التنقل ولا يسمح للمواطنين بمغادرة مناطقهم إلا في ظل ظروف استثنائية.

ويتحسن الوضع في جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة بشكل تدريجي. واضطرت التشيك في السابق إلى دعوة دول أخرى مثل ألمانيا وبولندا لمساعدتها في علاج مرضى "كوفيد – 19".

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