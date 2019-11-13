إعلامية سعودية تقع في براثن تركي آل الشيخ بعد انتقادها لهيئة الترفيه

تبادلت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان التغريدات مع رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وكانت البداية بشكوى عن موقف حدث مع أبو سليمان خلال حضورها لإحدى المعارض في موسم الرياض، لتفتح بذلك على نفسها بابًا لم يكن في حسبانها.

وجاء في تغريدة منى أبو سليمان شكوى ضد المسؤولة المنظمة للمعرض الذي ذهبت إليه خلال موسم الرياض، وقالت: "ترددنت بكتابة التغريدة بسبب إعجابي بدعم معرض أنا عربية للجمعيات الخيرية و المصممات العربيات والسعوديات المميزات".

وتابعت: "لكن لا يقبل تعدي المسئولة المنظمة على اختي بيدها وتلفظها عليها بكلام جارح البارحة عند الدخول..أهكذا يعامل ضيوف الهيئة الداعمين للخير؟".

بعد هذه التغريدة، اعتبر آل الشيخ أن الإعلامية السعودية هدفها هو التشهير بالهيئة ومحاربتها مؤكدًا أن هذه الظاهرة لن تؤثر فيه أو بعمل الهيئة، وعلق قائلًا: "وأنا ترددت بكتابة هاذي..لكن زهقت الاستعراض والتشهير في تويتر الي بعضه مزيف او يحارب عمل الهيئة ل اي سبب..".

وتابع: "اعتقد تعرفي توصلي لي أو ل مسؤولي الهيئة!!!بعدين حرمتين وتمشكلو بتحملون الهيئة خلافهم؟!!ظاهرة هاذي بطلوها لن تؤثر فيني".

الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فرئيس الهيئة العامة للترفيه وجه تحذيرًا لمنى أبو سليمان وكل شخص سيقوم بالتجاوز مثلها بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية به، وعلق: "من اللحظة ذي أي أحد راح يتجاوز او يشتكي في وسائل التواصل بنتخذ فيه الاجراءات القانونية..باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم..اما الدراما والتأليف والاساءة ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن ناخذها بعد اليوم في حسبان!".

الجدير ذكره أن منى أبو سليمان ليست الأولى التي يتم الرد عليها بصرامة هكذا من قبل تركي آل الشيخ، حيث قام سابقًا بالرد على الكاتبة والروائية سمر المقرن حينما تحدثت عن عمرو أديب واتهمها بالعنصرية قائلًا لها: " ما اسمح لك... ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى".

ما اسمح لك ... ومو انتي الي تختاري من احط ومن لا! وياليتك ركزتي في المحتوى — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

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