"إعلان العباءة" في جامعة البصرة يتسبب بضجة كبيرة بين الطالبات العراقيات

تسبب إعلان خاص بأحد محلات ملابس المحجبات، تم نشره بشكل كبير في الجامعات العراقية بضجة كبيرة، وعبر الشارع العراقي عن رفضهم لما أسموه بـ "إعلان العباءة".

إعلان العباءة يسبب ضجة كبيرة في العراق

وفي تفاصيل الاعلان الترويجي فقد انتشرت بوسترات خاصة للترويج بإحدى المحلات التي تبيع ملابس للمحجبات، تظهر في البوسترات نساء مرتيدات عباءة سوداء مع إرفاق تعليق مثير للجدل جاء فيه: ""لم أجد يوماً أن العباءة قد حدت من حريتي الفكرية"، في إشارة إلى أن الالتزام الديني والملابس المحتشمة والحجاب من المفترض ان لا يؤثرن على الحرية الفكرية.

ردود الفعل على إعلان العباءة

عبّرت العديد من الطالبات العراقيات عن استيائهن من هذا الاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبروه بانه خطر بسبب محاولته ربط العلم والجهل للمرأة بلباسها، وان طريقة الترويج هذه باستخدام كلمات تتحدث عن الثقافة والتقدم وربطها بالعباءة أمر خطير جدًا.

ووجهّت عدة طالبات رسالة عبر موقع التواصل "انستغرام" عبرن من خلالها عن غضبهن من الاعلان مؤكدين ان الإشارة والحديث المستمر عن هذه الأمور، هو تلميح غير مبرر حول ربط الاحتشام والالتزام بالجهل بالرغم من محاولة إظهار عكس ذلك.

وأكّدت الطالبات من خلال اعتراضهن أن العراق بلد منفتح وجامعة البصرة معروفة بتقبلها لكل الأشخاص والمذاهب، وأن طريقة الإعلان مرفوضة وقد تثير بعض المشاكل.

وجاء في التعليقات: "احنه بلد نركز ع هاي الامور السطحية و تاركين ابسط حقوق للطلاب و الي هي بيئة مناسبة للدراسة كليات قاعات مختبرات مرتبة اجهزة الادوات الي يحتاجها الطالب بالمختبرات !! تبريد اماكن جلوس مرتبة اذا هم حتى الاشجار قلعوها مع الاسف المكان الي المفروض بي العلم و الثقافة تطلع منه هيج مو المفروض تحطون فد مقولة علمية تفيد الطلاب احسن من هالاشكال".

وفي تعليق آخر: "هاي لافتة تخيل هالكبرها اعلان لمحل عبايات بداخل الجامعة !يعني ومخلينها بكل مكان بالجامعة حرفياً بكل زاوية وحتى خارج الجامعة ، ادري شسالفة؟ جامعة البصرة بيها هواي ناس مختلفة باللبس بالدين بالمظهر مو تجي انت تحددلي الجهل بالسفور وتربطة بشغلات مالها داعي ! عجيبة هالعالم".

