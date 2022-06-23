إلغاء حكم الإعدام بحق قاتل فرح أكبر

عادت قضية الراحلة الكويتية فرح أكبر إلى الواجهة مجددًا بعد إعلان نبأ إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتلها في شهر أبريل من عام 2021 في مدينة صباح السالم.

وأكدت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهم بقتل الراحلة فرح أكبر، وقضت له بالحبس المؤبد، أي السجن لمدة 25 عامًا، في قرار شكّل صدمة لدى الشارع الكويتي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن محكمة الاستئناف، أكدت أن المتهم يستحق هذه العقوبة، والتفتت عن الطلبات الأخرى.

من جهته قال المحامي عبدالمحسن القطان في بيان رسمي: "بصفتي وكيل ورثة المغدورة فرح أكبر‬⁩ سنتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد، وسنطالب بالإعدام مجددًا".