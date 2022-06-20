ابنة اللاعب حسني عبد ربه تشكو من تعنيف والدها : ضربني وتنمر علي

استحوذت تصريحات ابنة لاعب منتخب مصر السابق حسني عبد ربه على اهتمام الجمهور في مصر خلال اليومين الماضيين بعدما وجهت انتقادات لاذعة لوالدها واتهمته بضربها والتنمر عليها.

ونشرت نور الله ابنة اللاعب حسني مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه بأن والدها كان يمارس عليها وعلى أخوتها إيذاءً نفسي حتى إنه كان يتنمر عليها أمام أصدقائه بسبب زيادة وزنها.

وادعت نور في مقطع الفيديو بأن والدها قام بصفعها على وجهها يومًا لأنها طلبت منه 200 جنيه بعد أن كان يمنحها نحو 20 ألف جنيه نفقة شهرية، مضيفة أنه ظل لمدة عام كامل لا ينفق عليها هي وإخوتها.

وأضافت: "أنا مش قادرة أسكت حرام اللي بيحصل فيا ده مهما أتكلم عنه محدش عارف أقول إزاي مؤذي بقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. كان بيتنمر عليا قدام صحابي كان بيقول عليا إني تخينة قدام صحابه، ويضحك عليا".

كما تطرقت نور الله للحديث عن زوجة والدها الثانية والتي تدعى ميرنا غيط قائلة: "مين ميرنا دي؟.. دي هتقشطك وترميك تحت رجلها وفي الآخر هترجع لماما".

حسني عبد ربه يلتزم الصمت

وفي الوقت الذي لم يصدر عن اللاعب السابق في المنتخب المصري حسني عبد ربه أي تعليق على ادعاءات ابنته نور، تعمدت بعض وسائل الإعلام في مصر نشر صور وفيديوهات تكشف مدى ارتباط حسني مع ابنته نور الله.

وذكرت هذه الصحف والمواقع الإلكترونية أن هذه الصور ومقاطع الفيديو تجهض مزاعم الفتاة خلال الفيديو الذي نشرته على صفحتها وادّعت فيه أن والداها لا يسأل عنها ويسيء لها ولأخوتها.

وذكرت بأن نجم الإسماعيلي السابق اعتاد على اصطحاب ابنته خلال طفولتها إلى النادي إذ ظهر معها في كثير من الأحيان.

كما افتتح حسني عبد ربه مسجد "نور الله" على اسم ابنته في عام 2015، بمسقط رأسه في أبو صوير، إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة حينها.

حسني عبد ربه

لاعب منتخب مصر ولاعب نادي الإسماعيلي السابق، ومدير الكرة الحالي لفريق الدراويش.

بدأ حسني مسيرته الكروية مع نادي الإسماعيلي، وكان أصغر لاعب في الدوري المصري عندما فاز معه بالدوري المصري الممتاز عام 2001–2002.

في 2003 اشترك حسني مع منتخب مصر تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب عام 2003 في الإمارات.

عام 2005، لعب حسني عبد ربه لمدة خمس سنوات لنادي ستراسبورغ الفرنسي، وشارك معهم في 22 مباراة في الدوري الفرنسي.

في 2006، استدعي ليشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ولكن أصيب قبل موعد البطولة بأسبوع ولم يلعب.

في موسم 2005-2006، هبط نادي ستراسبورغ لدوري الدرجة الثانية، ليترك حسني عبد ربه الفريق وعاد لبيته الأصلي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

في 2008 تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008.

في 2008 وقع حسني عبد ربه عقد إعارة لمدة عامين مع أهلي دبي الإماراتي.

في الانتقالات الشتوية لعام 2012 انتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة من نادي الإسماعيلي لمدة 6 أشهر.

في 2 يوليو 2012 انتقل في الانتقالات الشتوية لعام 2012 إلى نادي النصر السعودي على سبيل الإعارة من نادي الإسماعيلي لمدة عام.

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