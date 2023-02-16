البوابة - يترقب الشارع السعودي لحضور الاحتفالات التي ستقام بمناسبة يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير الجاري احياءً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ (1727م) وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم.

ومن المتوقع أن تشهد الرياض وباقي المدن السعودية يوم الأربعاء القادم احتفالات عارمة بـ يوم التأسيس السعودي 2023 والتي يتم الاحتفال بها للعام الثاني على التوالي تحت شعار "يوم بدينا".

كما من المتوقع أن تزدان شوارع الرياض وباقي المدن السعودية بالعلم السعودي الأخضر فيما ستشهد سماء المملكة عروضًا ضوئية وألعاب نارية احتفالًا بهذا اليوم المميز.

ازياء يوم التأسيس السعودي

بدأ الشباب والشابات السعوديات استعداداتهم لليوم الوطني السعودي من خلال التحضير للملابس التراثية التي سيقع عليها اختيارهم في هذا العرس الوطني ضمن ازياء يوم التأسيس السعودي 1444 هـ.

ومن المتوقع أن تتحول منطقتي بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورد إلى منصة لاستعراض الأزياء التقليدية التي سيرتديها الزوّار في يوم التأسيس السعودي للتعبير عن اعتزازهم بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 300 عام وحتى وقتنا الحاضر.

وكان منطقة بوليفارد الرياض قد تحولت في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى صالة عرض أزياء في الهواء الطلق حين ارتدى الشباب ازياء يوم التأسيس السعودي المتمثلة بالثوب والمفرج والجنبيه والجبه والعقال والمقصب.

فيما اختارت الفتيات الظهور بملابس تراثية ممثلة بـ"الشيلة" و"المخنق" و"البطوله" و"المسدح" والبرقع.

البراقع تنفذ من الأسواق مع يوم التأسيس السعودي

شهدت أسواق السعودية في فبراير الماضي تهافتًا ملحوظًا وإقبالًا كثيفًا على شراء البرقع من أجل الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي لعيش أجواء يوم التأسيس السعودي بكافة تفاصيله بطريقة تحاكي تجربة العيش في الأزمنة القديمة والحياة التقليدية السعودية.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها أن التهافت الشديد على شراء الملابس التراثية السعودية وخاصة "البرقع" أدى إلى ارتفاع سعره في بعض الأسواق وحتى نفاذها في أسواق أخرى.

لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولى

خلال الفترة التي استمرت منذ عام 1139هـ وحتى 1240 هـ، وهي فترة الدولة السعودية الأولى، اشتهرت المرأة السعودية بملابسها التراثية الأنيقة والتي تختلف حسب المناسبات والمناطق.

نستعرض لكم في هذا التقرير بعض القطع الأساسية في لبس المرأة السعودية خلال فترة الدولة السعودية الأولى:

زي المرأة في جنوب السعودية

المقرونة: منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها.

منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها. الشيلة: قطعة من القماش الأسود المزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان، أو بأنواع من الخرز، ويتم تثبيته بعصبة ذات لونين أصفر أو أحمر.

زي المرأة في وسط السعودية

المخنق: هو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطويق الوجه. وكان هذا اللباس مخصصًا لوقت الخروج من المنزل، كما كانت تلبسه الفتيات الصغيرات.

زي المرأة في شرق السعودية

البطوله: هو غطاء للوجه كاملًا باستثناء فتحة العينين، وكانت ترتديه النساء الكبيرات في السن، ويُصنع من قماش غليظ ويُصبغ بالنيلة، وهو مبطن من الداخل.

زي المرأة في شرق السعودية

المسدح: هو عبارة عن ثوب فضفاض لا يظهر معالم الجسد، ويتكون من خمس قطع مختلفة المقاسات، تُثبت مع بعضها البعض حتى تخرج بشكل نهائي. وكان هذا اللباس يصنع من الأقمشة السادة أو المنقوشة.

لباس الرجل السعودي في الدولة السعودية الأولى

لدى أهالي منطقة الباحة موروث في الزي الشعبي للرجال، والذي يتألف من المقتنيات التالية:

ثوب مفرج

جنبيه

الجبه

العقال المقصب

وجميعها كانت تُلبس في أيامهم الطبيعية حيث أن هناك لبس آخر وقـت الحروب والأفراح.