اعتقال ماسون غرينوود بعد اعتداءه على صديقته .. وتهمة اغتصاب تلاحقه

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن شرطة مانشستر اعتقلت لاعب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم "ماسون غرينوود" بسبب مزاعم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجسدي.

وذكرت الصحيفة بأن الشرطة استجوبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، بعد أن توجهت دورية لمنزله الكائن في حي بودون بمدينة مانشستر مساء أمس الأحد على خليفة صور ومقاطع فيديو كانت قد نشرتها صديقته السابقة "هاريت روبسون" كشفت من خلاله تعرضها للاغتصاب والاعتداء الجسدي من قبل اللاعب.

وظل مهاجم مانشستر يونايتد رهن الاعتقال في وقت مبكر اليوم الاثنين للتحقيق في صحة الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت "هاريت" بوجهٍ غارق بالدماء، وعلامات أرجوانية كبيرة على ذراعيها وساقيها ووركها وقالت فيها بأن "غرينوود" هو السبب.

وفي غضون ساعات من ظهور الصور ومقاطع الفيديو وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر ناديه بيانًا قال فيه إنه كان على علم بها وإنهم يجرون استفسارات "لمعرفة الظروف الكاملة".

وأضافت: "مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

وفي بيان ثان، أعلن النادي إن اللاعب "لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر".

وأجرى ضباط يرتدون ملابس مدنية مقابلة مع المرأة في منزل عائلتها بعد ظهر أمس، فيما قال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إنهم بدأوا تحقيقًا بعد أن علموا بالصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها "هاريت".

وأضاف: "بعد الاستفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينات من عمره للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء، وهو لا يزال رهن الاعتقال للاستجواب، والتحقيقات جارية".

ومن المرجح أيضًا أن تعرض أخبار تعليق "غرينوود" واعتقاله صفقة رعايته المربحة مع شركة "نايكي – Nike" للخطر، بالأمس قال متحدث باسم العلامة التجارية الرياضية إنهم "قلقون للغاية من المزاعم المزعجة" وسيقومون "بمراقبة الوضع عن كثب".

وكانت المنشورات التي يُزعم أنها تدين "غرينوود" انتشرت عبر حساب "هاريت" لبضع ساعات فقط قبل أن يتم حذفها، فيما قال والدها إن ابنته تعتقد أن حسابها على "إنستغرام" قد تم اختراقه.

في غضون ذلك، قالت شقيقة "هاريت" لصحيفة "صن" البريطانية إنها صُدمت من الأخبار ووصفت المقطع الصوتي المنشور على الإنترنت بأنه "مزعج".