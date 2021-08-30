الأردن: وفاة رضيعة اختناقًا بعدما نسيتها والدتها بالسيارة 4 ساعات

سادت حالة من الحزن في الشارع الأردني بعد إعلان وفاة طفلة رضيعة اختناقًا بعدما نسيتها أمها داخل السيارة لمدة أربع ساعات.

وفي الوقت الذي يواجه الأردن موجة حر بدأت منذ الأسبوع الماضي، نسيت موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في الزرقاء طفلتها في السيارة بدلًا من إدخالها الى حضانة المؤسسة، وعندما تذكرت بعد 4 ساعات من بدء الدوام وجدت الطفلة في حالة وفاة.

وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق بوفاة الطفلة التي تم نقلها إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي وبعد الفحص الشرعي تبين أن سبب الوفاة الاختناق.

وتوجه النشطاء نحو منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم واستيائهم من تكرار ظاهرة وفاة الأطفال اختناقًا في السيارة بعد نسيانهم هناك لأي سبب من الأسباب.

وطالب النشطاء بضرورة اتباع إجراءات السلامة التي حددتها إدارات المرور والشرطة وتوفير أحد من الأهل ليكون مع الطفل أثناء غياب الأم أو الأب إلا إذا اقتضت الحاجة وتكون المدة محدودة نظرًا للعامل النفسي وقد يشعر الولد بالخوف ويتعرض لأي شيء غير الاختناق.

وذكر المغردون بأن ظاهرة ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارات تعتبر من الظواهر السلبية التي تعرض الأطفال لعواقب وخيمة ومخاطر لعل من أبرزها حالات الإنهاك الحراري والاختناق التي قد تودي بحياة الأطفال الأبرياء.

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