هل سيقدم المنسف الأردني في زفاف ولي العهد؟

جرت العادات الأردنية التقليدية أن تقيم عائلة العريس وليمة كبيرة لأكثر من 200 شخص قبل حفل الزفاف الرسمي، فكيف لو كان الأمر يتعلق بالعائلة الهاشمية وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله الثاني فالوليمة سوف يكون أضخم وأكبر وسيكون المنسف باللحم حاضر بالتأكيد على المائدة الملكية.

ومن المتوقع أن يتوجه كبار العشائر الأردنية وكبار الشخصيات وعدد من المسؤولين سابقين وحاليين لحضور مائدة الغذاء التي ستقيمها العائلة الملكية قبل زفاف الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ وبهذه المناسبة السعيدة نقدم لكم طريقة عمل المنسف الأردني باللحم:

طريقة عمل المنسف الأردني باللحم

المنسف الأردني باللحم من أهم الأطعمة الشعبية التقليدية الأولى عند النشامى الأردنية وأشهرها، أصبحت عنوان ورمز معروف في مختلف الدول، ويتم تقديمه عادةً في الأعراس والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

مقادير أرز المنسف

كيلو غرام من الأرز يكون متوسط الحبة.

4 أكواب من الماء.

ربع ملعقة حجم صغير من الكركم.

ملعقتان حجم كبير من السمن البلدي.

مقادير الجميد

2 كيلو غرام من لبن الجميد المنقوع ليلة كاملة.

2 كيلو غرام من اللحم الضاني.

1/2 ملعقة حجم صغير من مسحوق الكركم.

1/2 كوب من اللوز المحمص.

1/2 كوب من الصنوبر المحمص.

بصلة حجم صغير.

ملعقة حجم صغير من الملح.

ملعقة حجم كبير من السمن البلدي.

3 رغيف من خبز الشراك.

طريقة تحضير المنسف باللحم

أولاً قم بنقع الجميد لمدة ليلة كاملة في الماء الدافئ.

ثم يطحن اللبن في الخلاط الكهربائي مع ماء النقع حتى يصبح سائلا.

يصفى اللبن بشكل جيد ويوضع في قدر ويترك جانباً.

ثم يوضع اللحم في قدر مع كمية كافية من الماء.

ثم يضاف ورق الغار وتقطع البصلة لأرباع.

ثم يسلق اللحم مع الماء لمدة ساعة كاملة تقريباً.

ثم يصفى اللحم جيداً ويترك معه القليل من ماء السلق.

ثم يضاف لبن الجميد إلى اللحم ويترك ليغلي مدة ساعة كاملة.

ثم يحضر أرز المنسف بوضع السمن البلدي في قدر.

ثم يقلب مع الأرز لمدة خمس دقائق تقرياً.

ثم يضاف الملح والكركم والماء لتغطيته، ويطهى مثل الأرز العادي.

ثم يفرد خبز الشراك في طبق تقديم مسطح وكبير ويسمى "سدر".

ثم يسكب فوقه الأرز بشكل مرتب.

ثم تصف قطع اللحم فوق الأرز يزين المنسف باللوز والصنوبر.

واخيراً يسقى المنسف باللحم بكمية كافية من الجميد ثم يقدم، وصحتين وعافية.

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