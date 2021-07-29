الأكثر تداولًا حول العالم.. روبوت يسدد رمية ثلاثية من منتصف الملعب

هل هو عصر الـ "روبوت "؟.. ليس البشر هم الوحيدون الذين يعرضون مهاراتهم في أولمبياد طوكيو 2020 فالروبوتات باتت تسرق الأنظار منهم بأدائهم الاحترافي الخالي من العيوب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فوجئ متابعو مباراة لكرة السلة بين الفريق الأمريكي ونظيره الفرنسي بشخص مخيف يبلغ طوله سبعة أقدام يتدحرج إلى وسط الملعب ويلتقط كرة بذراعيه ليصنع تسديدة مثالية من ثلاث نقاط من نصف ملعب.

وبهذه التسدية النارية نجح الروبوت من تحقيق رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقدرته على القيام بذلك، وإن كان ذلك أقل مما حققه البشر.

ونال الروبوت الياباني الذي ظهر مرتديًا ملابس لاعبي كرة القدم المعتادة على شهرة واسعة حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة التي يمسك فيها الروبوت الكرة ويسددها في السلة وعدم إخفاقه في تسجيل أيًا من تلك الرميات.

وتم تطوير الروبوت الذي يحمل اسم CUE بواسطة شركة Toyota من أجل التسلية فقط، وظل المشروع في الظل منذ العام الماضي بسبب جائحة "كورونا" ليبصر النور في أولمبياد طوكيو.

ويبلغ وزن الروبوت CUE 165 رطلًا وكان يرتدي القميص رقم 95.

وقارن رواد موقع التدوين "تويتر -Twitter” مازحًا أداء الروبوت بأداء حارس فيلادلفيا بن سيمونز، المعروف برمية الحرة.

That robot is a better shooter than 3x All-Star Ben Simmons — Bam Adebayo Burner Account (@AdebayoBurner) July 25, 2021

كيف يفعل الـ" روبوت " ذلك؟

يحتوي الروبوت CUE على مستشعرات على جذعه لقياس المسافة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لقياس كيفية إدخال الكرة بسلاسة في السلة.

وبمجرد معرفة ذلك، يقوم الروبوت بضبط المحركات بين ذراعيه لإرسال الكرة في الهواء بالزاوية الصحيحة وقوة الدفع لتسجيل نقطة، أو ثلاث نقاط.

يذكر أن دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، انطلقت في 23 يوليو الماضي، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

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