الأميرة زينة زوجة الأمير راشد تخطف الأنظار في ظهور نادر

نجحت الأميرة زينة ، زوجة ابن عم العاهل الأردني الأمير راشد بن الحسن بن طلال، في لفت الأنظار لها خلال حضورها إحدى المواجهات الرياضية ضمن بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

وتحولت الأميرة زينة إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد ظهورها على مدرجات البطولة الدولية خاصة وأنها مُقلّة بإطلالاتها الإعلامية والصحفية خارج الملاعب.

وحظيت إطلالة الأميرة زينة الكاجوال على إعجاب متناقلو صورها على منصات التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنها تجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.

واعتمدت الأميرة الأردنية لإطلالتها في هذا الحدث الرياضي إطلالة مكونة من 3 قطع باللون الأبيض والرصاصي، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة واكتفت برفعه على طريقة ذيل الحصان.

اللاعبة الأميرة زينة

ويأتي حضور الأميرة زينة لحضور مباريات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة باعتبارها رياضية أردنية ولاعبة المنتخب الوطني الأردني في تنس الطاولة.

كما تعتبر الأميرة زينة من أكثر الرياضيات الأردنيات الواعدات لإنجازاتها المتميزة والرائعة في الرياضة.

وتم تصنيفها من قبل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بالمركز 278 على مستوى العالم في ديسمبر عام 2008.

الأميرة زينة راشد

اسمها الكامل: زينة محمد شعبان

زينة محمد شعبان تاريخ الولادة: 12 مايو 1988

دراسة الأميرة زينة

الثانوية العامة: في مدرسة البكالوريا – عمان .

البكالوريوس: حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية رويال هولواي في جامعة لندن.

الماجستير: حصلت على درجة الماجستير في البيئة والتنمية من كلية لندن للاقتصاد.

اللغات: تتحدث باللغتين الفرنسية والألمانية.

مسيرتها الرياضية

بدأت مسيرتها الرياضية في 1997 حينما شاركت في معسكر رياضي في مدينة شنغهاي الصينية حيث قضت أشهرًا من التمرين والاستعداد لتصبح لاعبة تنس طاولة مؤهلة وناجحة.

حصدت لقب في بطولات العالم للمبتدئين ضمن فئة المصنفات تحت 14 عامًا.

في سن العاشرة شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة لتنس الطاولة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وحصدت لقب البطولة ضمن فئة السيدات تحت سن العاشرة.

شاركت في بطولات العالم الفردية والزوجية التابعة لشركة مجموعة ليبهير.

فازت بميداليتين فضيتين في كأس العرب في صنعاء في اليمن سنة 2003، وفي بيروت - لبنان سنة 2004.

في عام 2003، حصلت على لقب أفضل رياضية في الأردن.

في عام 2004، شاركت في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 في أثينا باليونان بعد مشاركتها بجولة تصفيات غرب آسيا المؤهلة للأولمبياد في الدوحة بقطر.

في عام 2008، شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين بالصين وتم منحها شرف حمل علم الأردن في الحفل الافتتاحي.

زواج الأميرة زينة

تزوجت بالأمير راشد بن الحسن في 22 يوليو من عام 2011 في قصر بسمان - عمّان. أنجبت طفلين هما: