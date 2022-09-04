أريج الزواوي .. من هي زوجة الأمير غازي بن محمد السابقة ؟

عاد اسم السيدة أريج الزواوي إلى الواجهة مجددًا بعد إعلان نبأ زواج طليقها الأمير غازي بن محمد في عمان يوم أمس السبت، الثالث من أيلول 2022، من أميرة ترنوفو، الأميرة مريم، بحضور الملك عبدالله الثاني.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة مصير الزوجة الأولى للأمير غازي بن طلال، السيدة أريج الزواوي، والتي تبين بأنها انفصلت عن الأمير الأردني غازي بن محمد قبل نحو عامين.

وعلى ما يبدو أن انفصال الأمير غازي عن زوجته السيدة أريج، التي كانت تلقب بـ"الأميرة أريج غازي"، قد تم بهدوء وهو ما عُرفت به العائلة الملكية في الأردن التي تحرص على إبقاء الحياة الشخصية للأمراء بعيدة عن الأضواء.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أهم المعلومات عن زوجة الأمير غازي بن محمد السابقة، السيدة أريج الزواوي

من هي أريج الزواوي ؟

اسمها الكامل: أريج عمر الزواوي.

أريج عمر الزواوي. والدها : رجل الأعمال والمستشار السابق للسلطان قابوس السيد عمر الزواوي.

: رجل الأعمال والمستشار السابق للسلطان قابوس السيد عمر الزواوي. تاريخ الولادة: ولدت في سلطنة عُمان في عام 1967.

دراسة أريج الزواوي

في عام 1988: نالت أريج الزواوي شهادة البكالوريس من جامعة مسقط.

نالت أريج الزواوي شهادة البكالوريس من جامعة مسقط. في عام 1995: نالت شهادة الماجستير في البيداغوجيا واللغويات من جامِعَة جورجتاون الكاثوليكية الرومانية.

نالت شهادة الماجستير في البيداغوجيا واللغويات من جامِعَة جورجتاون الكاثوليكية الرومانية. في عام 2006: ذهبت إلى جامعة اركنساس، حيثُ تَلَقَّت الدراسات الاجتماعية الأردنية وكيفَ تُلَبي احتياجات المُتَعَلِّمين المُتَقَدِّمين لِلصف الثامن كحالة دراسية في الدكتوراه.

ذهبت إلى جامعة اركنساس، حيثُ تَلَقَّت الدراسات الاجتماعية الأردنية وكيفَ تُلَبي احتياجات المُتَعَلِّمين المُتَقَدِّمين لِلصف الثامن كحالة دراسية في الدكتوراه. في عام 2008: أكمَلَت الدكتوراه الثانية مَع أُطروحَتِها على شكل كُتَيِّب مَدرسي عَن كَيفيَّة دمج ذكر الله في التدريس، الذي أشرَفَ عليه رئيس الجَامعة حينها، عبدالناصر موسى أبو البصل، جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

زواج أريج الزواوي من الأمير غازي

احتفلت العائلة الهاشمية في الأردن بزواج الأمير غازي من الآنسة أريج الزواوي في عام 1997 ونالت لقب "الأميرة أريج غازي".

أنجبت السيدة أريج أربعة أبناء.

انفصال أريج الزواوي عن الأمير غازي

انفصلت الأميرة أريج غازي عن الأمير الأردني في 2020.

إنجازات أريج الزواوي

في سبتمبر 2010: شاركت في مؤتمر الإسلام والمسيحية والبيئة بصفتها أحد المحلفين.

في 25 أبريل 2013: عقدت خطاباً بمناسبة حفل توزيع جوائز الأسبوع العالمي للانسجام بَينَ الأديان.

انتمت إلى القُضاة في جائزة تيمبلتون عام 2013.

أسست مدرسة الحياة في عمان، وهي مؤسسة تعليمة تُقَدِّم التعليم الديني إلى جانب التعليم المدرسي المُوجَّه نحو الغرب، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

خبيرة استشارية رفيعة المستوى في المسائل التعليمية ضمن مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي.

تولت قيادة اللَّجنة التي تضع المناهج الدراسية للمواضيع الاجتماعي في مناهج وزارة التربية والتعليم الأردنية.

عضو في المجلس الاستشاري الدولي لأكاديمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، المدرسة الداخلية المشتركة للتعليم باللغة الإنجليزية في مأدبا.

من هو الأمير غازي بن محمد ؟

الابن الثاني للأمير محمد شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال وابن عم الملك عبد الله الثاني.

تاريخ الولادة: ولد الأمير محمد في 15 أكتوبر 1966، ويبلغ من العمر 56 عام.

الترتيب في العائلة المالكة: السابع عشر في خط خلافة العرش الأردني.

دراسة الأمير غازي بن محمد