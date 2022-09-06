الأميرة فريال تتألق في مهرجان فينيسيا السينمائي

تألقت الأميرة فريال ، الزوجة الأولى للأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني، في فعاليات الدورة الـ 79 مهرجان فينيسيا السينمائي والذي بدأت فعالياته منذ أيام.

وظهرت الأميرة فريال خلال حضورها إحدى الفعاليات المقامة ضمن المهرجان العالمي والذي يحظى بتغطية إعلامية عالمية كبيرة باعتباره الحدث الأبرز في عالم صناعة السينما والأفلام بإطلالة أنيقة مؤلفة من فستان باللون الأبيض مع طبعات الحوت الأزرق.

الأميرة فريال تتألق في فينيسيا (المصدر: إنستغرام)

أما على صعيد الشعر والمكياج، أسدلت الأميرة فريال خصلات شعرها بطريقة عفوية على كتفيها واعتمدت مكياج نهاري أنيق.

كما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت بطل فيلم Dune تيموثي شالاماي والمنتج السينمائي بريان سواردستروم خلال تواجدها في المدينة الإيطالية.

ونشر المنتج بريان سواردستروم صورة جمعته بالأميرة فريال عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقها بكلمات عبر من خلالها عن سعادته بلقاء الأميرة الأردنية التي وصفها بـ"الصديقة".

المصدر: الحساب الرسمي لبريان سواردستروم على إنستغرام

وذكر المنتج بريان أن تصوير الجزء الثاني من فيلم Dune سيتم في الأردن على غرار الجزء الأول منه الذي جرى تصويره في أماكن مختلفة من الأردن وبودابست والنرويج وأبو ظبي.

من هي الأميرة فريال ؟

اسمها الكامل: فريال فريد إرشيد

فريال فريد إرشيد والدها: فريد إرشيد، سياسي ووزير سابق وعضو سابق في مجلس الأعيان الأردني

فريد إرشيد، سياسي ووزير سابق وعضو سابق في مجلس الأعيان الأردني زوجها السابق: الأمير محمد بن طلال، عم العاهل الأردني الملك عبدالله.

الأمير محمد بن طلال، عم العاهل الأردني الملك عبدالله. مكان الولادة: القدس – فلسطين

زواج الأميرة فريال من الأمير محمد

تزوجت الأميرة فريال بالأميرِ محمد بن طلال، الأخ الأصغر للملك الراحل الحسين بن طلال، وأنجبت منه ولدين؛ وهما الأميران طلال وغازي، اللذان يقيمان ويعملان في الأردن حاليًا.

الحياة المهنية للأميرة فريال

تبوأت رئاسة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمِر في الضفة الغربية للأردن.

اهتمت بدعمِ التعليمِ والنشاطات الثقافية داخل الأردن وخارجه.

كانت ناشطة في أعمال الإغاثة داخل مخيمات اللاجئين جرّاءَ الحروب التي وقعت في المنطقةِ.

وتم اختيارها عام 1992، كسفيرةِ النوايا الحسنةِ لدى منظمة اليونسكو.

عُيّنت كمستشار خاص للأمين العام للمنظمة العالمية.

فيلم Dune

ﺇﺧﺮاﺝ: دينيس فيلنوف

دينيس فيلنوف ﺗﺄﻟﻴﻒ: إريك روث، دينيس فيلنوف

إريك روث، دينيس فيلنوف طاقم العمل: تيموثي شالاميت، زندايا، ريبيكا فيرجسون، أوسكار إيزاك، جايسون موموا، جوش برولين

فيلم خيال علمي أمريكي ومقتبس من رواية تحمل نفس الاسم لفرانك هربرت.