الأميرة هيا تحتفل بعيدها الـ49.. شاهدوا جمالها بالتاج الماسي

البوابة - يصادف اليوم الأربعاء، الثالث من مايو، يوم ميلاد الأميرة هيا بنت الحسين بن طلال والتي أتمت عامها الـ49.

ولدت الأميرة الأردنية الحسناء هيا في 3 مايو 1974 في العاصمة الأردنية عمان، وهي ابنة الملك الراحل الحسين بن طلال وزوجته الثالثة الملكة علياء.

اسم الأميرة هيا

وأطلق الملك الحسين بن طلال اسم هيا على مولودته اسم "هيا" وهو اسم عمة الملك حسين، الأميرة هيا بنت عبدالله الأول، التي ولدت في عام 1907 وتوفيت في عام 1990.

عائلة الأميرة هيا

للأميرة هيا شقيق واحد هو الأمير علي بن الحسين وأخت واحدة هي عبير محيسن التي تم تبنيها عندما كان عمرها سنة واحدة.

كما لدى الأميرة هيا تسعة أخوة غير أشقاء وهم الملك عبد الله الثاني، والأمير فيصل، والأمير حمزة، والأمير هاشم، والأميرة عالية، والأميرة زين، والأميرة عائشة، والأميرة راية، والأميرة إيمان.

وفاة والدة الأميرة هيا

فقدت الأميرة هيا بنت الحسين والدتها الملكة علياء وهي في الثانية والنصف من عمرها،في حادث تحطم هليكوبتر عندما كانت عائدة إلى عمان.

دراسة الأميرة هيا

تلقت الأميرة هيا تعليمها الابتدائي في العاصمة الأردنية عمان، ثم في المملكة المتحدة، حيث التحقت بمدرسة الريشة الطائرة للبنات في بريستول، ومدرسة بريانستون في دورست وكلية سانت هيلدا بجامعة أكسفورد، والتي تخرجت منها بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الفلسفة (PPE).

الأميرة هيا وركوب الخيل

منذ أن كانت طفلة، امتطت الأميرة الأردنية هيا الخيول، وفي سن 13، أصبحت أول امرأة تمثل الأردن دوليًا في رياضة الفروسية والقفز.

كما شاركت الأميرة في دورة الألعاب العالمية للفروسية لعام 2002 في خيريز دي لا فرونتيرا بإسبانيا ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2000 في سيدني بأستراليا ممثلة الأردن في قفز الحواجز ، حيث كانت أيضًا حاملة علم بلادها.

كما فازت الأميرة الأردنية هيا بالميدالية البرونزية في قفز الحواجز في دورة الألعاب العربية لعام 1992 في دمشق، سوريا.

في عام 2006 أصبحت الأميرة الأردنية هيا رئيسة الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) وبعد عام واحد انضمت إلى اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).

في عام 2010، أعيد انتخاب الأميرة الأردنية هيا كرئيسة الاتحاد الدولي للفروسية في نوفمبر 2010 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

تكية أم علي

في ذكرى والدتها، أسست الأميرة الأردنية هيا تكية أم علي في عام 2003، وهي أول منظمة غير حكومية لتقديم المساعدات الغذائية في العالم العربي، بعد ذلك بعامين تم تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي.

زواج الأميرة هيا

في 10 أبريل 2004، تزوجت الأميرة الأردنية هيا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في حفل خاص في قصر البركة في عمان.

لقد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة طويلة ولكنهما بدأتا علاقة بعد أن التقيا في دورة الألعاب العالمية للفروسية في إسبانيا عام 2002. للشيخ محمد والأميرة الأردنية هيا طفلان: الشيخة الجليلة (من مواليد 2 ديسمبر 2007) والشيخ زايد (من مواليد 7 يناير، 2012 قبل أن ينفصلا في 2019.

تاج الأميرة هيا

للاحتفال بيوم ميلاد الأميرة الأردنية هيا، نستعرض لكم في هذا التقرير صورًا لها بالتاج الملكي الذي ورثته من والدتها الملكة علياء وهو من تصميم علامة كارتييه.

ارتدت الأميرة الأردنية هيا تاج والدتها الماسي، الذي يحمل اسم "الهالة"، في الكثير من المناسبات وجلسات التصوير والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تاج الملكة علياء من كارتييه

استعارت الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، التاج الماسي من الأميرة الحسناء هيا وارتدته في عدة مناسبات، بما في ذلك تتويج زوجها الملك عبد الله الثاني عام 1999.