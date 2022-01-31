الأمير علي بن الحسين ينشر صور بطاقة زفافه من الأميرة ريم لأول مرة

حلّ الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، ضيفًا على برنامج الجانب الأخر من إعداد وتقديم الإعلامية علا الفارس والذي تناول نشأة ومحطات خاصة في حياة الأمير الشاب.

وكشف الأمير علي خلال اللقاء الذي مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي تفاصيل خاصة تنشر لأول مرة ومنها تفاصيل لقاءه بزوجته الأميرة ريم لأول مرة واللحظة التي اشتعلت فيها نيران الحب بينهما وعلاقتهما مع ابنيهما الأميرة الجليلة والأمير عبدالله.

كما كشف الأمير علي للإعلامية الفارس ومشاهدي برنامجها الذي يبث على قناة الجزيرة لأول مرة بطاقة زفافه من ريم الإبراهيمي والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان في 7 سبتمبر 2004.

وذكر الأمير علي خلال اللقاء بأن بطاقة الزفاف كانت بتصميم رسام الكاريكاتور الأردني عماد حجاج الذي أظهرهما بطريقة طريفة وبملامح رُسمت بحرفية عالية.

ويبدو واضحًا بأن الرسم الكاريكاتوري لبطاقة الزفاف جاءت بطلبٍ خاص من الأمير علي وزوجته وبأنهما اختارا الظهور عليه بالوظيفة التي كانا يعملان بها خلال تلك الفترة.

وظهر الأمير علي على البطاقة ممسكًا بمسدس في إشارة إلى منصبه كقائد لمجموعة الأمن الخاص للملك في الحرس الملكي عام 1999، وخدم في هذا المنصب حتى 28 يناير 2008.

أما الأميرة ريم فقد ظهرت في الصورة وهي تمسك بيدها كاميرا تصوير حيث عملت مراسلةً ميدانيّة لمحطّة CNN العالميّة في بغداد.

وحول لقائهما الأول، ذكر الأمير علي بأن ريم خطفت أنظاره لأول مرة حينما كانت تغطي أخبار العدوان الأمريكي على بغداد في عام 2003 لصالح المحطة العالمية ورغب في التعرف عليها عن قرب.

وأشار إلى أن دعوة عشاء خاصة أقمته الأميرة غيداء كانت اللقاء الأول لهما وجهًا لوجه، حتى أيقن بأنه يرغب بالارتباط بها لكنه واجه صعوبة التواصل معها حيث كانت تتنقل بين عمان وبغداد ولندن.

وذكرت الأميرة ريم بأنها تعرفت على الأمير علي في الفترة التي كانت منهمكة في عملها وتغطية أخبار الحرب، لكنها حرصت على التواصل معه عبر الهاتف.

ووصف الأميران ابنتهما الأميرة جليلة مثل الشمس وبأنها تمتلك قدرة رائعة وتحب ركوب الخيل، وابنهما الأمير عبدالله بـ"الفيلسوف" الذي يفكر بعمق ويفضل رياضة الغطس.

وحول هوايته المفضلة،ذكر الأمير علي بأنه يعشق قراءة الكتب خاصة في فترة حجر كورونا وما رافقها من إغلاقات ساعدته على قراءة المزيد من الكتب.

زواج الأمير علي بن الحسين

وفي الوقت الذي حرص فيه الأمير علي بن الحسين في حفل زفافه على ارتداء البدلة العسكرية الأردنية الخضراء والشماغ الأردني الأحمر، ارتدت عروسه الثوب الشركسي التقليدي.

وكان فستان العروس ريم من تصميم المصممة الشركسية عائشة يوتاخ وجاء من قماش الحرير الطبيعي الناعم على طراز ملابس أهل مدينة بيلوريتشينسك الروسية.

ولم تغفل المصممة عن إضافة الزخارف الذهبية من ناحية الصدر والأكتاف، مع بعض قطع الإكسسوار الشركسية التقليدية واكتفت بوضع وشاح أبيض بسيط على شعرها.

وتسائل متابعو الصفحات عن السبب الذي دفع الأميرة ريم على ارتداء الثوب الشركسي تحديدًا ولم ترتدي فستان زفاف تقليدي أو ثوب أردني أو حتى جزائري.

وأرجع عدد من النشطاء السبب وراء اختيار الأميرة ريم الثوب الشركسي في أهم يوم في حياتها هو علاقة الأمير علي بن الحسين الجيدة مع أفراد الجالية الشركسية في الأردن.

وعُرف عن الأمير علي بحبه التواجد في الأوساط الشركسية وحفلاتهم ومناسباتهم حتى أنه في عام 1998 انطلق على صهوة جواده في رحلة جماعية تضم 10 خيالة من أصول شركسية باتجاه القوقاز الروسية، في محاولة لتسليط الضوء على قضية هجرة الشركس إلى بقاع الدنيا في أواخر القرن الماضي.

وسار الأمير علي (وكان حينها بعمر الـ22) في زي شركسي تقليدي وهو يمتطي حصانًا رماديًا في مقدمة القافلة التي انطلقت من القصر الملكي في عمان باتجاه (مايكوب) في قلب أرض القوقاز، وهي عاصمة جمهورية أديغي، أحد أجزاء الفدرالية الروسية.