الحكم بسجن ريتاج الكويتية بسبب فيديو فاضح صورته في البحرين

أسدلت الجهات القضائية البحرينية الستار على قضية الفاشنيستا ريتاج الكويتية بإصدار حكم قضائي نهائي يقضي بالسجن مدة شهر وكفالة مالية 100 دينار بحريني (265 دولار أمريكي) بعدما أثارت غضب السلطات بفيديو إباحي صورته على الأراضي البحرينية.

وجاء قرار المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين بمعاقبة الفاشنيستا ريتاج الكويتية بعدما تمت إحالتها إلى النيابة العامة في يونيو الماضي بعدما صورت مقطع فيديو مخل بالآداب داخل البحرين.

وجاء في قرار المحكمة الجنائية في البحرين: "الحكم بالسجن مدة شهر وكفالة‭ ‬100‭ ‬دينار بحريني بحق سيدة خليجية‭ ‬عن‭ ‬تهمة ‬الإتيان‭ ‬علنًا‭ ‬بفعل‭ ‬مخل‭ ‬بالحياء بعدما ظهرت في مقطع فيديو ترتدي ملابس ‬مخلة‭ ‬بالآداب‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الملاهي‭ ‬الليلية.

وبرأت المحكمة المشهورة الكويتية من تهمة إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، كما برأت المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.

وفي الوقت الذي لم يكشف حكم المحكمة عن اسم السيدة الخليجية، إلا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا بأن السيدة المعنية بهذا القرار هي الفاشنيستا ريتاج الكويتية التي أثارت غضب الشارع البحريني قبل أسابيع.

وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة إن ”النيابة العامة تعكف على دراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه في الاستئناف“.

ريتاج الكويتية تعترف

وكانت ريتاج الكويتية قد أقرت في وقت سابق بصحة المقطع وبقيامها بنشره في التحقيقات، كما تم استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق وبإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وأثار الفيديو المعني جدلًا، بعد نشره من قبل الحساب المعروف باسم "شنينة" عبر تطبيق "سناب شات" ويظهر السيدة المعنية وهي تبرز جسدها من الأسفل، وقد ارتدت تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة.

القبض على ريتاج الكويتية

في 18 يونيو 2022، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على موقع التدوين "تويتر" القبض على سيدة أربعينية مارست أعمالًا منافية للآداب العامة.

وجاء في تغريدتين متتاليتين لوزارة الداخلية البحرينية: "تعقيبًا على مقطع مصور متداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمالًا منافية للآداب العامة (مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب): التحريات تسفر عن القبض على امرأة (45 عامًا)".

وتابع: "بعد تحديد هويتها وتورطها بارتكاب أعمال مخالفة للقانون ، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة".

إحالة ريتاج الكويتية إلى الجنايات

وفي 23 يونيو 2022، أصدرت النيابة العامة في البحرين بيانًا أعلنت فيه إحالة مشهورة السناب المعروفة باسم ريتاج الكويتية إلى المحكمة الجنائية بعد واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله في وضع مخل بالآداب العامة.

وقال رئيس نيابة العاصمة المنامة في البيان، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في "واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية (لم يذكر اسمها) في وضع مخل بالآداب العامة، وأمرت بإحالتها ومتهم آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية".

وأوضح البيان أن الإحالة جاءت عن تهم "إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة".

وأشار رئيس النيابة في البيان، إلى أنه جرت المباشرة في التحقيقات فور ورود البلاغ، حيث استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع المصور، والتي أقرت بصحته وقيامها بنشره.

وقال إنه جرى "استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة".