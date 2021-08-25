السعودية تشهد بيع صقر كندي نادر الجمال بـ350 ألف ريال

على مدار العقود القليلة الماضية، برز الصقارون في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من إرث غني مُتعلق بالبدو وحياة البداوة حيث تساعدهم الصقور على الحياة الصعبة في الصحراء وتوفير الغذاء للمسافر المرهق من خلال اصطياد فريسة ما.

وتتمتع السعودية بتقاليد خاصة بعالم الصقارة والمتعلقة بتربية الصقور وتدريبها واستخدامها في الصيد، لكن ترويض وتهيئة هذه الطيور الجارحة المهيبة ليس بالأمر السهل، ويمكن أن يصل سعر أكثر الصقور المرغوبة إلى 200-300 ألف ريال سعودي.

وتشهد السعودية كل عام فعاليات ضخمة متعلقة بـ"الصقارة" ومنها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في السعودية المقام حاليًا في العاصمة الرياض.

وشهد اليوم الثامن من فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في السعودية، تسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا لأغلى صقر، حيث بلغت قيمة صقر كندي "نادر الجمال" 350 ألف ريال سعودي (نحو 94 ألف دولار).

وبدأ المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، بسعر 250 ألف ريال، ورسا، بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة، على مبلغ 350 ألف ريال.

وكشف نادي الصقور السعودي، الجهة المشرفة على المزاد العلني، أن طول الصقر الكندي يبلغ مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 غرام، وبذلك أصبح الصقر الأغلى سعرًا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم المزرعة الكندية، فارس الفارس، إن "المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويًا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها التي أخرجت صقر اليوم".

كما شهدت ثاني ليالي المزاد العلني بيع صقر قادم من مزرعة العرادي السعودية لكنه كان من نصيب الصقار السعودي متعب منير العيافي والذي دفع مبلغ 270 ألف ريال (حوالي 72 ألف دولار).

وأطلق العيافي على الصقر اسم "الرغوان"، ويقول إنه ينوي التنافس معه في منافسات الصقور القادمة.

ويبلغ طول الصقر 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات.