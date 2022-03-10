الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في جلسة تصوير جديدة .. شاهدوا جمالها العربي

نشرت صفحات معنية بأخبار العائلات المالكة حول العالم عبر تطبيق "إنستغرام" صورًا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وظهرت الشيخة مهرة في جلسة التصوير بالطابع العربي الأصيل إلى جانب خيل أصيل وقد وقفت إلى جانبه بأسلوب راقٍ وجميل.

فيما ظهرت الشيخة مهرة في باقي الصور وقد أمسكت صقر أبيض اللون، متألقة بزيها الإماراتي التقليدي.

وخطفت الشيخة مهرة الأنظار لها بجمالها الخلاب الذي جمع بين الملامح العربية الأصيلة مع تفاصيل أوروبية ورثتها من والدتها زيو غريغروياكوس .

أما على صعيد المكياج، فقد اختفت الشيخة بوضع مكياج ترابي بسيط اعتمدت فيه على الآيلانير الذي أبرز جمال عيونها الناعسة مع أحمر شفاه وردي لطيف.

وأسدلت مهرة شعرها البني الناعم على كتفيها حتى تطاير بشكل لطيف مع نسمات الهواء الناعمة.

الشيخة مهرة آل المكتوم

وهي إماراتية وابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ووالدتها هي زيو غريغروياكوس وهي يونانية.

ولدت الشيخة مهرة آل المكتوم في يوم 26 فبراير 1994.