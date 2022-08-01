العراقية زهراء سامي تثير الجدل بصورة عائلية .. والمتابعون: وين الأم والجدة؟

شاركت الإعلامية العراقية زهراء سامي مع متابعيها على تطبيق "إنستغرام" صورة رفقة عائلتها اللطيفة وذلك احتفالًا بميلاد جدتها يوم 23 يوليو الماضي.

ووجهت الإعلامية الجميلة زهراء من خلال صورتها العائلية رسالة تهنئة بمناسبة يوم ميلادها قالت فيها: "بمناسبة عيد ميلاد جدتي الجميلة ، شكرًا لوجودك بحياتنا ولان صنعتي عائلة جميلة ومتماسكة وقوية وناجحة".

وفي الوقت الذي انهالت فيها التبريكات لجدة الإعلامية زهراء بمناسبة يوم ميلادها، إلا أن أغلب التعليقات تضمنت عبارات الحيرة وعدم قدرة كاتبيها على التمييز بين الأم والجدة والخالة خاصة وأن أعمارهن بدت متقاربة رغم أنهن من ثلاثة أجيال مختلفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية زهراء حيرة جمهورها فيما يتعلق بأعمار عائلتها اللطيفة، حيث تذهب التعليقات إلى التخمين بين الجدة وابنتيها (والدة زهراء وخالتها) وحفيدتها.

من هي زهراء سامي ؟

إعلامية عراقية

ولدت في شهر أبريل من عام 2000

تبلغ من العمر 22 عامًا

نشأت وترعرعت في العاصمة العراقية بغداد

دراسة زهراء سامي

درست في مجال الإعلام والصحافة بجامعة بغداد

الحياة المهنية

تعمل زهراء الآن في إحدى القنوات العراقية كمقدمة حصدت الكثير والعديد من المتابعين والمعجبين.

من هو زوج زهراء سامي

لم تدخل زهراء القفص الزوجي بعد، إذ سبق وأن صرحت قائلة: "أنا في مرحلة العمل والبحث عن الذات في هذه الفترة ولا أفكر في الارتباط".