القبض على قاتل نورزان الشمري... ومغردون ليقبوها بـ"حسناء بغداد"

ما يزال الشارع العراقي في حالة صدمة بعد تداول تفاصيل جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة تدعى "نورزان الشمري" ورمي جثتها بالقرب من جسر الجادرية وسط بغداد وسط تقارير عن تعرضها للتحرش الجنسي قبل مقتلها.

وبعد ساعات من تداول تفاصيل جريمة القتل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاءها القبض على قاتل نورزان الشمري (20 عامًا) بعد تشكيل فريق عمل من المحققين والخبراء من أجل الوصول إلى منفذي جريمة القتل، وذلك منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة في الشارع.

وجاء في بيان الوزارة الصادر أمس، السبت 28 أغسطس 2021: "أعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن، أنه وبتوجيه من قبل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وبعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص واخذ الموافقات القضائية، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، من إلقاء القبض على قاتل المرحومة ( نورزان) وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية".

وأضاف البيان: "وأضاف اللواء معن أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع إثنين من أولاد عمها مازال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرًا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

وحول تعرضها للتحرش الجنسي قبل مقتلها، نفى اللواء الدكتور سعد معن هذه الأنباء قائلًا: "لا يوجد اعتداء جنسي على نورزان الشمري كمعلومة أولية، وذلك لحين إصدار تقرير الطب الشرعي".

قتل نورزان الشمري

نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مقطعًا مصورًا للحظة مقتل نورزان الشمري بعد تعرضها للطعن واستغاثتها بالمارة في الشارع، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل نورزان الشمري حتى لقبوها بـ"حسناء بغداد" وطالبوا بالقبض على قاتلها وأخذ حقها منه.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أشيعت أنباء بأن قاتل نورزان الشمري هو عمها واثنين من أبناءه وذلك لرفضها الزواج من أحدهم بعد طلاقها من زوجها الأول، وهو ما نفاه بيان وزارة الداخلية العراقية الصادر أمس.

رسالة نورزان الشمري قبل مقتلها بأيام

وبجولة عبر حساب نورزان الشمري على تطبيق "إنستغرام"، يمكن ملاحظة أنه لم يكن فعالًا بشكل كبير فلم يحتو إلا على 9 صور فقط، رغم أن عدد متابعيها بلغ 43 ألفًا.

وكانت آخر عبارة كتبتها نورزان الشمري في 16 أغسطس عندما نشرت صورة لها رفقة صديقتها وعلقت عليها: "اصنع حربًا من أجل نفسك".

وقبلها أيام نشرت نورزان صورة لها على إنستغرام وعلّقت عليها: "لا أنحني ولو باتت جبال الأرض على كتفي".