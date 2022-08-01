الكويت: استدعاء شخص صور جثة ونشرها على مواقع التواصل

استدعت وزارة الداخلية الكويتية شخصًا انتهك حرمة الميت بتصوير جثة لفتاة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية والذي جرى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "جاري التعامل واستدعاء شخص من قبل الجهات الأمنية قام بتصوير ونشر مقطع فيديو لحادث مروري على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تضمن المساس بكرامة الأشخاص وانتهاك حرمة الميت مما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون".

وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بالجميع التقيد بالآداب العامة وحفظ كرامة الأشخاص بعدم تداول ونشر مثل تلك المقاطع حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وفي الوقت الذي لم يكشف البيان تفاصيل حادث السير الذي تم تصويره، إلا أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ذكروا أنها تعود لضحايا حادث مروري كان قد وقع قبل أيام على الدائري الثالث.

وعبر النشطاء عن استيائهم لتعمد تصوير ضحايا الحادث المروري وانتهاك حرمة الميت بهدف حصد المزيد من المشاهدات وكسب المزيد من المتابعين.

حادث الدائري الثالث

لقي مواطن ومواطنة في العقد الثالث من عمرهما حتفهما صباح الأحد، جراء حادث مروري مروع، وقع على تقاطع الدائري الثالث مع الملك فهد السريع، وتمثل الحادث في انقلاب مركبة رباعية الدفع واندلاع النيران فيها.

وفي تفاصيل الحادث، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب إن إدارة عمليات قوة الإطفاء العام تلقت بلاغا صباح الأحد يفيد بوقوع حادث مروري على تقاطع الدائري الثالث مع طريق الملك فهد، مشيرا إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك مركز إطفاء الشهداء إلى موقع البلاغ.

وأضاف الغريب أنه فور وصول رجال الإطفاء تبين لهم أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة رباعية الدفع، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وكان بداخلها مواطن ومواطنه، مبينًا أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد النيران، ثم استخدموا معدات القطع الهيدروليكية لانتشال الجثتين الموجودتين داخل المركبة وتسليمهما إلى رجال الأدلة الجنائية، الذين أحالوهما بدورهم إلى إدارة الطب الشرعي.