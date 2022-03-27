المتحرش مونس ناير يتصدر الترند .. إليكم القصة كاملة

سادت حالة من الصدمة والذهول بين أوساط المغردين على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بعد كشف فتاة تدعى وسام السويلمي تفاصيل مروّعة حول تعرضها وشقيقتها للاعتداء الجنسي من قِبل والدها قبل أن تتمكن من الهروب إلى ألمانيا في قصة أطلق عليها المتحرش مونس ناير.

وبحسب التغريدات التي نشرتها الفتاة وسام السويلمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" منذ 25 مارس الجاري، فقد تبين بأنها كانت تتعرض للاعتداء الجنسي من قِبل والدها والذي كان يعنفها في حال رفضت الاستجابة لشهواته الشاذة.

وذكرت الفتاة وسام في تغريداتها المتتالية تفاصيل مروعة حول الاستبداد والعنف الذي مورس بحقها حتى أنها أدخلت إلى المستشفى عدة مرات نتيجة العنف الممارس في حقها حتى نجحت في الهروب إلى ألمانيا. (حسب التغريدات التي نشرتها على تويتر).

نسرد لكم في هذا التقرير تغريدات وسام التي نشرتها السويلمي تباعًا والتي تتضمن صور ومقاطع فيديو* قيل بأنها تعود لها ولوالدها المتحرش وكذلك الإصابات التي تعرضت لها نتيجة تعنيفه لها.

*يتعذر موقع البوابة الإخباري نشر مقاطع الفيديو التي نشرتها وسام لما تحويه من مشاهد صادمة، كما يخلي موقع البوابة مسؤوليته من العنف والجرأة التي تتضمنها التغريدات

وذكرت وسام بأنها اختارت اسمًا مستعارًا للإشارة إلى والدها الذي كان يعتدي عليها جنسيًا ألا وهو (مونس ناير)