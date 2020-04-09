الملاكم أمير خان: شبكات 5G وراء انتشار "كورونا" لتقليل عدد سكان الأرض

بين فترة وأخرى، تظهر لنا العديد من نظريات المؤامرة والشائعات عندما يعجز العلم عن تفسير ظاهرة ما، وهذا ما حدث تمامًا خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" المُستجد الذي لا زال يحصد المزيد من الأرواح منذ اللحظة الأولى لظهوره في مدينة "ووهان" الصينية منتصف ديسمبر الماضي.

وتطل نظرية "المؤامرة" الجديدة هذه المرة من بريطانيا، والتي تربط انتشار الفيروس القاتل بأبراج شبكات الهواتف من الجيل الخامس (5G).

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وتبنى هذه النظرية الملاكم البريطاني من أصل باكستاني "أمير خان" الذي سلسلة من الفيديوهات "الغريبة"، التي كشف فيها عن نظرية سبب انتشار فيروس "كورونا" حول العالم.

وفي فيديو مباشر لـ"خان"، كشف بطل العالم السابق بالوزن الخفيف، أن أبراج الاتصالات للجيل الخامس، هي سبب انتشار الفيروس، أما الهدف، فهو لتقليل أعداد السكان في الأرض.

وقال "خان": "هل لازلتم تعتقدون أن الأمر غير متعلق بأبراج الجيل الخامس. الفيروس من إنتاج الإنسان، وانتشاره تم خلال إجراء اختبارات أبراج الـ5G".

وأضاف: "الأمر كله للسيطرة على أعداد السكان في العالم، للتخلص من عدد كبير منا، وخاصة كبار السن".

وانضم خان بتلك التصريحات لمجموعة من أصحاب "نظرية المؤامرة" التي تعتقد بأن أبراج الجيل الخامس هي التي تنشر الفيروس، ووصل الأمر بمجموعة من المؤمنين بالنظرية، للإقدام على حرق عدد من أبراج الـ5G في بريطانيا، لمنع انتشار الفيروس.

ومن النقاط التي يؤمن بها أصحاب النظرية، هي أن أفريقيا لم ينتشر فيها الفيروس، لأنها قارة لم تبدأ بإنشاء شبكات الجيل الخامس حتى الآن، وقال خان في الفيديو: "لا أعتقد أن الفيروس خرج من الصين. هذه كذبة كبيرة. الناس تقول إن بعض الأشخاص أكلوا الخفافيش والأفاعي ونشروا الفيروس. هل تصدقون هذا الهراء؟"⁠

يذكر أن جمعية أمير خان الخيرية بدأت توزيع المساعدات والمواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وتم توزيع المساعدات في قاعة "أمير خان للملاكمة" بعد تضرر العائلات المحتاجة من آفة "كورونا".

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