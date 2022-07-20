الهان عمر تزعم اعتقالها في مظاهرة لدعم حق الإجهاض .. والجمهور يكشفها

زعمت النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي، الهان عمر ، أن قوات الشرطة ألقت القبض عليها أثناء مشاركتها في مظاهرة خارج المحكمة العليا الأمريكية ضد قرار إلغاء الحق في الإجهاض ولدعم المثليين جنسيًا.

ونشرت النائبة الأمريكية ذات الأصول الصومالية الهان عمر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" زعمت فيها تعرضها للاعتقال من قبل الشرطة التي فرقت التظاهرة، إذ قالت: "اليوم تم اعتقالي أثناء مشاركتي في عمل عصيان مدني مع زملائي أعضاء الكونجرس خارج المحكمة العليا. سأستمر في فعل كل ما في وسعي لإطلاق ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية!".

وأرفقت الهان عمر التغريدة بمقطع فيديو ادعت فيه بأنه يوثق لحظة اعتقالها لكنها لم تدرك أن المغردين اتخذوه دليلًا على زيف ادعاءاتها وبأنها قامت "بالتمثيل" من أجل التعاطف معها وكسب المزيد من الأصوات المؤيدة لها.

وأعاد المغردون على "تويتر" نشر فيديو "اعتقال" الهان عمر وأرفقوها بتغريدتها ذكروا فيها بأن النائبة تدعي اعتقالها، وبأنها ادعت وجود أصفاد "وهمية" في يديها وبأنها في نهاية مقطع الفيديو رفعت يديها لإلقاء التحية على أحدهم.

وكتبت إحدى المغردات: "لا، لم يتم اعتقالك، لم يرسلوا معكِ أي ضابط، قيل لك أن تُفسحي الطريق وفعلتِ ما قيل لكِ".

وكتب آخر: "أنت لست "معتقلة، لا يوجد حتى ضابط في هذا الفيديو. كنتِ تسيرين حرفياً بمفردك مرتدية أصفاد مزيفة.أنت لست سياسية، أنت ممثلة - وسيئة في ذلك".

وكتبت مغردة ثالث: "كفي عن الكذب. لقد تم اصطحابك اليوم بأدب إلى خارج المنطقة أمام الكاميرات الصحفية التي تأكدت من معرفتك بوجودها. إذا كنت بهذه الحساسية، فلن تنجِ من الاعتقال الفعلي".

وكانت الهان عمر قد شاركت رفقة زميلتها رشيدة طليب في مظاهرة نظمتها عضوات في التجمع النسائي الديمقراطي في الشارع خارج المحكمة؛ احتجاجًا على قرار بإلغاء الحق في الإجهاض.

وجاءت مشاركة إليهان ورشيدة جزءاً من احتجاج نظمته CPD Action، وهي منظمة تابعة لمركز الديمقراطية الشعبية، وهي منظمة حقوقية تقدمية.

دعم حق الإجهاض

حذرت شرطة الكابيتول، هي وكالة تنفيذية فيدرالية في الولايات المتحدة مكلفة بحماية كونغرس الولايات المتحدة، المتظاهرين من أنهم سيتخذون إجراءات.

وكتبت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر: "من المخالف للقانون منع حركة المرور ، لذا فإن الضباط سيوجهون تحذيراتنا القياسية الثلاثة قبل أن يبدأوا في عملية الاعتقالات".

وبعد دقائق، أعلنت شرطة الكابيتول أن "بعض المتظاهرين رفضوا الخروج من الشارع، لذلك بدأنا في إجراء اعتقالات"



اعتقال برلمانيات في الكونغرس الأمريكي

وغردت شرطة الكابيتول في وقت لاحق بأنها اعتقلت 34 شخصًا إجمالًا، من بينهم 16 عضوًا في الكونجرس. أظهر مقطع فيديو من الموقع النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ، ديمقراطية ، وهي تقوده بعيدًا وذراعيها خلف ظهرها، على الرغم من عدم كانت الأصفاد ظاهرة.

ولم تحدد السلطات أعضاء الكونجرس الذين اعتقلوا.

وأصدرت النائبة الديمقراطية "كارولين مالوني" بيانًا بعد اعتقالها، قالت فيه: "لا توجد ديمقراطية إذا لم يكن لدى النساء سيطرة على أجسادهن والقرارات المتعلقة بصحتهن، بما في ذلك الإنجاب".

كما شاركت النائبة الديموقراطية "نيديا فيلاسكيز" في المظاهرة أيضًا، إذ كتبت على تويتر: "اليوم سافرنا إلى سكوتوس للاحتجاج على قرار اليمين المتطرف بإسقاط قانون رو ضم وايد، حان الوقت لبعض المشاكل الجيدة. لن نعود."

الهان عمر

الهان عمر من مواليد الرابع من أكتوبر 1981.

سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي.

بدأت اله‍ان تُحقق شهرة في الداخل الأمريكي منذُ عام 2016 أثناء انتِخابها عضوة في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي ممّا يَجعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة.

زادت شهرتها على المستوى العالمي حينَما ترشحت للمنافسة على عضويّة مجلس النواب الأمريكي عن مينيسوتا في الانتخابات النصفيّة في عام 2018، ثمّ انتُخبت رسميًا في 6 نوفمبر من نفسِ العام؛ لتكون بذلك أول صومالية-أمريكية تُنتخب في كونغرس الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع رشيدة طليب.

تُعد اله‍ان واحدة من أوائل النساء المُسلِمات المنتخبات في الكونغرس.

اله‍ان أيضًا أول لاجئة تُنتخب في مجلس النواب.

اله‍ان أول سيدة من غير البيض (ذوي اللون الأبيض) تُمثل ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.

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