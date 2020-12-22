بعد اعتزال عالم التنس.. الروسية شارابوفا تعلن زواجها من ملياردير بريطاني

فاجئت نجمة التنس الروسية "ماريا شاربوفا" جمهورها بإعلانها الزواج من رجل الأعمال البريطاني "ألكسندر جيلكس".

ونشرت "شارابوفا" (33 عامًا) صور لها على الشاطئ بعد موافقتها على الزواج من "ألكسندر".

وكتبت أيقونة التنس على الصورة: "قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه. وكان هذا سرنا الصغير، أليس كذلك؟".

وفي ظهورها الأول بعد إعلان خطوبتها، شوهدت وهي تستمتع بقيادة السيارة والنزهة في مانهاتن بيتش، كاليفورنيا يوم الجمعة.

وتعد "شاربوفا"، الروسية الوحيدة وواحدة من 10 نساء حصلن على جائزة Career Grand Slam، تواعد تاجر الأعمال الفنية البالغ من العمر 41 عامًا منذ عام 2018، لكنهما كانا متحفظان نسبيًا بشأن علاقتهما الرومانسية.

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وفي أكتوبر، أكدت لاعبة التنس الروسية أنها تواعد "ألكسندر"، لكن تم ربط الثنائي لأول مرة في يناير من نفس العام بعد مشاهدتهما معًا في مطار لوس أنجلوس.

ويُعد "ألكسندر جيلكس" المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري، وهو أيضًا المؤسس المشارك لمزاد الذي ترأسه من 2011 إلى 2018.

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ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، باع المزاد عام 2015 أعمالًا فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.

وتعد "شارابوفا" لاعبة التنس الروسية الوحيدة التي فازت بجميع مسابقات بطولة المضرب الكبرى "جراند سلام" في مسيرتها الرياضية، كما فازت مرتين في دورة رولان غاروس ومرة ​​واحدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون وأستراليا المفتوحة.

وأعلنت اللاعبة نهاية مسيرتها المهنية في 26 فبراير (شباط) من هذا العام.

وتعيش شارابوفا في الولايات المتحدة منذ 25 عامًا إلى الآن، وفي عام 2012 أسست الأ شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة.

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وفي وقت سابق، أدرجت "شارابوفا" في قائمة "فوربس" كواحدة من أغنى النساء في الولايات المتحدة، حيث تقدر ثروتها بـ 200 مليون دولار.

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