بعد "باتمان".. الـ"جوكر" يقتحم مظاهرات أمريكا

شهدت المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن أمريكية احتجاجًا على وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي في مدينة منيابوليس مشاهد طريفة وعجيبة تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تنكر رجل أمريكي رجل بأزياء شخصية “باتمان” الخارق، وظهر يسير وسط الغاز المسيل للدموع غير مبالٍ بما يحدث حوله، بينما يقوم متظاهرون آخرون بترك احتاجاجاتهم لحظيًا، لتصويره.

كما تنكر شخص شخصية "الجوكر" وشوهد وهو يتجول في أحد الشوارع ويقوم بعمل حركات استعراضية بين المحتجين.

#protests2020 they done brought the joker out in these protest 🤦🏽‍♂️😭 pic.twitter.com/o0hBmDPC9r — OnceNunu (@ThyNunu) May 31, 2020

يذكر أن عدة دول أمريكية شهدت لليوم السادس على التوالي مظاهرات احتجاجية على خلفية مقتل المواطن "جورج فلويد" حيث خرج مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" ضد المحتجين، داعيًا السلطات وقوات الأمن إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم.

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وتحرك المتظاهرون في مدينة نيويورك في الشوارع، ما أدى إلى تصعيد جديد مع عناصر قوات الأمن، حيث أمرت الشرطة المحتجين بالتراجع بدعوى أن هذه التجمعات غير قانونية.

كما احتج مئات الأشخاص في كل من لندن وبرلين تضامنًا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة.

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