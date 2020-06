بعد "باتمان".. الـ"جوكر" يقتحم مظاهرات أمريكا

شهدت المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن أمريكية احتجاجًا على وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي في مدينة منيابوليس مشاهد طريفة وعجيبة تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تنكر رجل أمريكي رجل بأزياء شخصية “باتمان” الخارق، وظهر يسير وسط الغاز المسيل للدموع غير مبالٍ بما يحدث حوله، بينما يقوم متظاهرون آخرون بترك احتاجاجاتهم لحظيًا، لتصويره.

كما تنكر شخص شخصية "الجوكر" وشوهد وهو يتجول في أحد الشوارع ويقوم بعمل حركات استعراضية بين المحتجين.

#protests2020 they done brought the joker out in these protest 🤦🏽‍♂️😭 pic.twitter.com/o0hBmDPC9r