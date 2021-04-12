بعد تطعيم كافة أهاليها.. جبل طارق تتحرر من الكمامات وتُعود إلى حياتها الطبيعية

توافد مئات الآلاف من أهالي مدينة جبل طارق الى الشوارع والساحات العامة بدون كمامات طبية، وتجمع الأصدقاء لتناول وجباتهم داخل المطاعم كما وتجمهر عشاق الرياضة أمام الشاشات لمتابعة المباريات الحية بعد إعلان تطعيمهم جميعهم ضد فيروس "كورونا".

وأصبحت مدينة جبل طارق، وهي منطقة بريطانية صغيرة في الطرف الجنوبي لإسبانيا، واحدة من أولى الأماكن في العالم لتطعيم الجزء الأكبر من سكانها البالغين ضد Covid-19، مما سمح برفع القيود المفروضة على الأهالي وعودة الحياة إلى طبيعتها تقريبًا.

وبالنسبة إلى "كريستين بارودي"، كان ذلك يعني الاحتفال بعيد الفصح "كما ينبغي" مع بناتها وأحفادها بعد قضاء عيد الميلاد وعيد ميلادها الخامس والستين بمفردها.



وقالت لوكالة فرانس برس في الشارع الرئيسي المخصص للمشاة في جبل طارق، والذي كان مكتظًا بالمتسوقين، ومعظمهم لا يرتدون كمامات طبية: "كان من الرائع أن يكون هذا التواصل مرة أخرى".

ولم يعد وضع الكمامات إلزاميًا في جبل طارق إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر ووسائل النقل العام، كذلك تم رفع حظر التجول الذي يسري اعتبارًا من منتصف الليل، مما أدى إلى إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم تفتح أبوابها إلا في الأول من آذار بعد شهور من القيود.

يذكر أن جبل طارق دفعت ثمن الفيروس المستجد 94 شخصًا كما سُجلت 4300 إصابة من بين 34 ألف نسمة، مع العلم انه لم يتم إدخال أي مريض كورونا إلى المستشفى لأكثر من أسبوعين بفضل التطعيم.

وعن سبب تمكن جيب جبل طارق اجتياز طريق تلقيح جميع السكان، عزت الوزيرة سرعة الحملة إلى صغر حجم جبل طارق وتولي بريطانيا توفير اللقاحات بانتظام (“فايزر” و”أسترازينيكا”).

الأمير حمزة يرتدي ربطة عنق والده الملك حسين في أول ظهور علني له الى جانب شقيقه

أين الأمير حمزة.. وسم يتصدر الترند الأردني في ساعات

أميرة أردنية تحتفل بخطوبتها.. ووالدتها تهنئها بعبارات دافئة