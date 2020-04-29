بعد شفاءه من "كورونا".. "بوريس جونسون" يُرزق بطفله السادس

استقبل رئيس الورزاء البريطاني "بوريس جونسون" طفله الخامس، والأول من خطيبته "كاري سيموندس" بعد نحو أسبوعين من مغادرته وحدة العناية المركزة وشفاءه من فيروس "كورونا".

وقالت متحدثة باسم "جونسون" وصديقته إن الأم والطفل في "حالة جيدة".

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وأضافت: "رئيس الوزراء و"سيموندس" سعيدان جدًا لإعلان مولد طفل ذكر لهما بصحة جيدة، في مستشفى بلندن في وقت مبكر من هذا الصباح".

وشكر رئيس الوزراء و"سيموندس" الطاقم الطبي الذي أشرف على الولادة في هيئة التأمين الصحي الوطنية".

وكان "جونسون" (55 عامًا) و"سيموندس" (32 عامًا)، قد أعلنا في مارس الماضي أنهما ينتظران مولودًا في "أوائل الصيف"، وأنهما أصبحا خطيبين في نهاية العام الماضي.

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وكان "جونسون" قد عاد إلى العمل الاثنين الماضي، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا"، فيما عانت "سيموندس" من أعراض المرض نفسه.

يذكر أن "جونسون" انفصل عن زوجته عام 2018 بعد 26 عامًا من الزواج، وبدأ يظهر علنًا برفقة "سيموندز" أوائل عام 2019. و"جونسون" وصديقته هما أول زوجين يعيشان من دون زواج في "داونينغ ستريت"، المقر الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.

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ولدى جونسون أربعة أولاد من زوجته الثانية "مارينا ويلر"، وتفيد الصحافة البريطانية بأن لديه ولدًا خامسًا من علاقة غير شرعية.