بو ذياب الإماراتي يخاطر بحياته بفيديو يحبس الأنفاس في عُمان

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي بو ذياب ، المُلقب بـ"ملك الوحوش" قلق متابعيه بمقطع فيديو يحبس الأنفاس كان قد صوره في سلطنة عُمان مؤخرًا الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية هناك للتدخل.

وظهر المدعو بو ذياب في مقطع الفيديو، الذي نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق "يوتيوب"، واقفًا بسيارته ذات الدفع الرباعي على حافة جبل سمحان في محافظة ظفار معرضًا حياته للخطر.

ويُسمع في الفيديو أحد مرافقيه في مقطع فيديو يحذره من التقدم أكثر من ذلك نحو حافة الجبل خوفًا من السقوط.

وشارك بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان مقطع الفيديو وطالبوا من الجهات الأمنية في بلادهم التدخل من أجل إيقافه عند هذا الحد.

شرطة عُمان توقف مشهور إماراتي

نشرت شرطة عُمان السلطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" بيانًا أعلنت فيه إيقاف مشهور إماراتي كان قد جازف بالسير على حافة جبل معرّضًا نفسه للخطر

وجاء في تغريدة الشرطة: "قيادة شرطة محافظة ظفار تستدعي سائحًا وتستوقفه بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفته بالسير على حافة جبل معرّضًا نفسه للخطر، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية".

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تذكر اسم المشهور المشار إليه في الغريدة إلا أن المتابعين نشروا مقطع فيديو وصورة السيارة التي استخدمها بو ذياب في مقطع الفيديو المشار إليه.

وعلى ما يبدو أن بو ذياب استجاب للأوامر الرسمية وقام بحذف مقطع الفيديو لاحقًا من قناته الرسمية على يوتيوب.

بو ذياب